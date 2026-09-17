FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

ABD Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık faiz artışına gitti. Dünkü kararın ardından 4.264 dolara gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde sınırlı prim öne çıkıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, önümüzdeki günlerde mali ve jeopolitik risklere karşı korunma arayan yatırımcıların talebinin önemli olacağını vurgulayarak; 4.350-4.425 dolar bandının aşılması halinde altın üzerindeki baskının azalabileceğini öngördü.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) dikkatle beklenen faiz kararı açıklandı. FED, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alınırken, FED'in projeksiyonları yıl sonuna kadar “bir faiz artırımının daha gündemde olduğuna” işaret etti. Faiz kararının ardından dolar endeksi 5 hafta sonra yeniden 100 seviyesinin üzerine yöneldi. 2 yıllık ABD tahvil faizi ise %4,7’yi aştı ve Temmuz 2024 sonrası en yüksek seviyelere ulaştı. Bu gelişmelerin etkisiyle dolarla fiyatlanan ve faiz getirisi olmaya ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 0,7 değer kaybetti ve 4.263 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Piyasanın ilk tepkisinde FED'in yalnızca tek seferlik bir faiz artırımına gitmediği ve enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergileyebileceği mesajı etkili oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

17 EYLÜL 2026 ALTIN FİYATI

Altın fiyatlarında FED sonrası ilk işlem gününde ise “sınırlı pozitif” fiyatlamalar dikkat çekiyor. TSİ 06:05 itibarıyla ons altın 4.282 dolardan fiyatlanırken, rakamlar, dünkü düşüşün ardından %0,4 civarında prime işaret ediyor. Altındaki bu hareket, FED'in faiz artırımının piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlanmış olması ve yatırımcıların kararın ardından önümüzdeki döneme ilişkin daha geniş çerçeveyi yeniden değerlendirmeye başlamasıyla ilişkilendiriliyor.

FED'İN MESAJLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, FED kararının ardından yaptığı değerlendirmede, bankanın üç yıl aradan sonra yeniden faiz artırdığına ve kararın oy birliğiyle alındığına dikkat çekiyor. Tokalı'ya göre projeksiyonlar, faiz artırımının tek seferlik olmayabileceğine işaret ediyor. Yıl sonuna kadar 1 faiz artırımı daha öngörülürken, 18 FED üyesinin 12'si bu senaryoyu destekliyor. 4 üye ise 2 faiz artırımı öngörüyor.

2027 tarafında ise önceki faiz indirimi beklentisinin geri çekildiği görülüyor. Medyan projeksiyon faizlerin mevcut seviyelerde tutulacağına işaret ederken, üyelerin faiz patikasına ilişkin görüşleri daha dağınık bir görünüm sergiliyor. 2028 ve 2029 için ise birer faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Ekonomik projeksiyonlarda bu yılın manşet ve çekirdek enflasyon beklentilerinin 0,1'er puan yukarı çekilmesi de dikkat çekiyor.

FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise önümüzdeki günlerde mali ve jeopolitik risklere karşı korunma arayan yatırımcıların talebinin, altında daha derin bir düzeltmeyi önleyip önleyemeyeceğinin izleneceğini belirtiyor. Hansen'e göre sarı metalde mevcut aşağı yönlü baskının hafiflemesi için ons fiyatının önce 4.350 doların, sonra 4.425 doların üzerinde bir hareket görülmesi gerekiyor.

Bu arada ons fiyatı dünkü işlemlerde 4.235 dolara kadar geriledi ve 7 Ağustos sonrası dönemde en düşük seviyeyi test etti. Bu seviye, aynı zamanda ocak-haziran döneminde yaşanan düşüş trendinin direnç noktasına da işaret ediyor. Ons altının yeniden düşüş trendine dönmemesi ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.282 dolar üzerinde tutunması, kısa vadede pozitif teknik sinyaller olarak algılanıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Mevcut tabloda yüksek faiz, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil getirileri ons altın açısından baskı oluşturuyor. Faiz getirisi olmayan altının alternatif maliyeti yükseliyor. Diğer tarafta ise jeopolitik riskler ve küresel mali riskler altına yönelik güvenli liman talebini destekleyebiliyor. Bundan sonraki süreçte petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra ABD’de açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerinin de altın fiyatlarının geleceği açısından kritik olacağı aktarılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası