Fed'in faiz kararı Trump'ı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

Fed'in faizi artırmasının ardından Trump'dan sert açıklama geldi. ABD Başkanı, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik faiz indirimi çağrıları sürerken, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) bunun tam tersine bir karar geldi. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

Faiz kararının ardından Trump, Fed’e yönelik baskısını yineledi. ABD Başkanı, faizlerin yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirterek, “ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle” çağrısında bulundu.

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"EN DÜŞÜK FAİZİ ÖDEMELİYİZ"

Trump daha önce de ABD’nin dünyanın en düşük faiz oranını ödemesi gerektiğini savunmuştu. İrlanda'da yaptığı açıklamada,"Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

Trump’ın Fed Başkanı Kevin Warsh ile yakınlığı nedeniyle, yeni dönemde para politikasında daha düşük faiz yönünde bir değişim yaşanabileceği yönünde beklentiler gündeme gelmişti. Ancak Warsh’ın başkanlığındaki Fed, faiz indirmek yerine artırıma gitti.

Fedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

FED'DEN FAİZLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Fed yalnızca mevcut faizi artırmakla kalmadı, geleceğe ilişkin faiz beklentisini de yukarı çekti.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltirken, bu tahmin 2026'da bir faiz artırımı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini 2027 için yüzde 4,1'e ve 2028 için yüzde 3,9'a çıkarırken, 2029 için yüzde 3,6 olarak belirledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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