Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Fed'in faiz kararı Trump'ı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fed'in faiz kararı Trump'ı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün
Başlık ResmiFedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

Fed'in faizi artırmasının ardından Trump'dan sert açıklama geldi. ABD Başkanı, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik faiz indirimi çağrıları sürerken, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) bunun tam tersine bir karar geldi. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

Faiz kararının ardından Trump, Fed’e yönelik baskısını yineledi. ABD Başkanı, faizlerin yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirterek, “ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle” çağrısında bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
EKONOMİ

Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp

"EN DÜŞÜK FAİZİ ÖDEMELİYİZ"

Trump daha önce de ABD’nin dünyanın en düşük faiz oranını ödemesi gerektiğini savunmuştu. İrlanda'da yaptığı açıklamada,"Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün
Başlık ResmiFedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

Trump’ın Fed Başkanı Kevin Warsh ile yakınlığı nedeniyle, yeni dönemde para politikasında daha düşük faiz yönünde bir değişim yaşanabileceği yönünde beklentiler gündeme gelmişti. Ancak Warsh’ın başkanlığındaki Fed, faiz indirmek yerine artırıma gitti.

ÖNERİLEN HABERLER
Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında
EKONOMİ

Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında 'enflasyon' öne çıktı
Fedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün
Başlık ResmiFedin faiz kararı Trumpı sinirlendirdi: Faizi hemen düşürün

FED'DEN FAİZLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Fed yalnızca mevcut faizi artırmakla kalmadı, geleceğe ilişkin faiz beklentisini de yukarı çekti.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltirken, bu tahmin 2026'da bir faiz artırımı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini 2027 için yüzde 4,1'e ve 2028 için yüzde 3,9'a çıkarırken, 2029 için yüzde 3,6 olarak belirledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
Güllü'nün kızı tırla Fransa'ya kaçacakmış
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Volkswagen'den 322 beygirlik elektrikli model
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
Kızını zincirleyen babadan 'pes' dedirten sözler
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
Yunan lobisi çıkmaza girdi, ABD'li vekil itiraf etti
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
"Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?"
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
İsveçli milletvekili, o camiyi hedef gösterdi
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
Real Madrid maçında gözden kaçmayan detay
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
Suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Kaydet
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi! "Önce çık, bunun hesabını ver"
Kaydet
Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
Altın Fed kararına dayanamadı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.