Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanları ve emekliler en az enflasyon kadar zam alacak" ifadelerini kullandı.
Şimşek'in gündem olan sözlerinin ardından memur ve emeklinin ocak ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. İşte yıl sonu enflasyon beklentisine göre milyonlara yapılacak zam...
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM FORMÜLÜ!
Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
OVP'DE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi için 3 yıllık yol haritası olan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) eylül ayının ilk haftasında açıklamıştı. OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu.
Yılmaz, "Yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi. Enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21’e, 2028 yılında yüzde 13,5’e ve 2029 yılında yüzde 9’a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz." dedi.
ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE...
Peki OVP'deki enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli zammı ne kadar olacak? OVP'de belirlenen 2026 sonu yüzde 28,4 oranındaki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Yüzde 9,89'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, yüzde 7,84'luk zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek.