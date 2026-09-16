Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanları ve emekliler en az enflasyon kadar zam alacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in gündem olan sözlerinin ardından memur ve emeklinin ocak ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. İşte yıl sonu enflasyon beklentisine göre milyonlara yapılacak zam...

