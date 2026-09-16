Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanları ve emekliler en az enflasyon kadar zam alacak" ifadelerini kullandı. 

Şimşek'in gündem olan sözlerinin ardından memur ve emeklinin ocak ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. İşte yıl sonu enflasyon beklentisine göre milyonlara yapılacak zam...
 

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM FORMÜLÜ!

Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
 

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

OVP'DE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi için 3 yıllık yol haritası olan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) eylül ayının ilk haftasında açıklamıştı. OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu.
 

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

Yılmaz, "Yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi. Enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21’e, 2028 yılında yüzde 13,5’e ve 2029 yılında yüzde 9’a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE...

Peki OVP'deki enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli zammı ne kadar olacak? OVP'de belirlenen 2026 sonu yüzde 28,4 oranındaki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak
 

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olacak. 

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 9,89'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, yüzde 7,84'luk zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
FETÖ incelemesi başlatıldı
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Sağanak yağış kaç gün sürecek?
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
Jandarmadan 5 ilde suç örgütlerine büyük darbe
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Elazığ’daki feci kazada 2 ölü, 2 yaralı
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
ABD'li şirket Türkiye planını açıkladı
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
Marsilya maçı öncesi kötü haberi Italiano duyurdu
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
"Galatasaray yanlış yaptı" dedi, iddialı sözler geldi
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
Deprem bölgesinde yüzlerce eser ihya edildi
EN AZ 67 ÖLÜ VAR
EN AZ 67 ÖLÜ VAR
Sudan'da altın madeninde göçük!
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
Türkiye Grans Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı
AVRUPA ÜLKESİNDE ALARM
AVRUPA ÜLKESİNDE ALARM
Savunma Bakanı'nın mahallesi ablukaya alındı
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Elazığ'da otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaydet
Avrupa'dan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!
Avrupa rotasını Türkiye'ye çevirdi! 12 milyar avroluk plan açıklandı
Kaydet
Türkiye - Fransa maç biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları ve Milli maç tarihleri
Türkiye - Fransa maç biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları ve Milli maç tarihleri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.