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Ekonomi

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren açıklama

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. Dış etkenlerin enflasyona etkisini değerlendiren Bakan Şimşek, savaş olmasa enflasyonun en az 7 puan aşağıda olacağını söyledi. Memur ve emekli zammıyla ilgili de konuşan Bakan Şimşek, "En az enflasyon kadar zam alacaklar" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündemine dair değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek, özellikle enflasyon konusunda önemli mesajlar verdi.

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"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON 7 PUAN AŞAĞIDA OLURDU"

Savaşın enflasyona etkilerini değerlendiren Bakan Şimşek, "Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu. Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor." dedi.

"MEMUR VE EMEKLİ EN AZ ENFLASYON KADAR ZAM ALACAK"

Memur ve emekli zammıyla ilgili de konuşan Bakan Şimşek, "Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.

OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik.

2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil.

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"HAYAT PAHALILIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Hayat pahalılığı bizim en önemli önceliğimiz. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Programımızın ana hedefi fiyat istikrarı. Ancak dünyanın şartları bu hedeflerde gecikmelere neden olabiliyor. Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık.

"TÜRKİYE'DE OLMASI GEREKEN DALGALI KUR REJİMİ"

Türkiye'de olması gereken normalde dalgalı kur rejimidir. İdealin bu olduğunu söyledik. Tek yönlü bir piyasa varsa yönetilen bir kur rejimi var. Uzun zamandır TL'ye ilgi var, bırakırsanız TL aşırı değerlenir, piyasaya girerseniz bu sefer tersi yönlü bir etki olur. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir, şu an şartlar izin vermiyor ama zamanı gelince tartışabiliriz.

Sanayiye en ucuz enerjiyi Orta Doğu dışında rakiplerine göre Türkiye verir. Dış talep tarafında ticaret ortaklarımızın büyüme oranları da oldukça önemli bir konu. Bütün tartışmaları kura indirgediğiniz zaman çok sağlıklı olmuyor. İdeal olarak bütüncül yaklaşım üzerinde olacağız. Reformlar üzerinde verimliliği nasıl artırırız onlara bakıyoruz.

"ÇİFTÇİ KREDİLERİNİN FAİZİNİN YÜZDE 70'İNİ BİZ KARŞILIYORUZ"

Enerji piyasasında çok hassasız, büyük darboğaz petrol ve doğalgaz türevlerinde. Türkiye hammadde temininde bir sorun yaşamıyor.

Reel sektör açısından finansmana erişim kalıyor. Reel sektöre rekabeti çok gözeterek ciddi destekler veriyoruz. Reel sektörün rekabet gücünü önemsiyoruz.

Çiftçiye verdiğimiz kredilerin ortalama faizi yüzde 12. Tarıma çok ciddi sübvansiyon da veriyoruz. 1 milyona yakın çiftçimize ciddi miktarda kredi sağlıyoruz ve bunun faizinin yüzde 70'ini biz veriyoruz.

SANAYİCİLERE VERİLEN DESTEKLER...

Sanayicimize ihracat üzerinden çok ciddi katkı veriyoruz. Reeskont kredilerini artırdık. Eximbank'ın sermayesini 7 kat artırdık. Bu sene verebileceği kredi 60 milyar dolar.

2023 sonundan bu yana 284 tane ürün belirledik. Bunlardan birini üretirseniz devlet size 10 yıl vadeli toplam büyüklüğü 750 milyar lira yatırım kredisi sunuyoruz dedik.

5-6 sektörde her çalışan başına her ay 5 bin TL'ye yakın maaş desteği var. Yeni dönemde imalat sanayisine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Bu sene 250 milyar TL ile başladık, sonrasında daha da büyütebiliriz.

Reel sektöre hiçbir dönemde olmadığı kadar devletin bütçe imkanlarını seferber ediyoruz. Fakat genel para politikasını bozalım yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Seçici ve hedefli politikalarla reel sektörün stresini azaltmaya çalışıyoruz.

Seçim ekonomisi uygulayacağımızı söyleyen arkadaşlar ya OVP'yi okumadı ya da matematik bilmiyor. Bütçede son üç yılda hedefleri tutturduk ve daha iyi performans gösterdik.

AKARYAKITTA YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Gelecek sene akaryakıtta eşel mobili sürdürmeyi düşünmüyoruz. Eşel mobil yıl sonuna kadar mazotta devam edecek.

Büyümede son birkaç yılda göreceli bir yavaşlama var. Ama dünya ekonomisine paralel büyüyoruz. Bu yıl büyüme tahmini dünya için yüzde 3, Türkiye için yüzde 3,3.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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