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Akaryakıta bir büyük zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Akaryakıta bir büyük zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
Fotoğraf Başlığı Akaryakıta bir büyük zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta peş peşe zam olarak yansıyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine büyük bir zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi Türkiye genelinde 100 lirayı aşacak. İşte detaylar...

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Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. 110 dolar sınırında hareket eden brent petrolün varil fiyatı, son 4 ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Petroldeki yükseliş ise akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor.

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM!

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen zamlarla benzin 80 liranın üzerine çıkarken, motorin ise 100 lira sınırına dayanmıştı. Bu hafta ise akaryakıta yeni bir zam göründü.

Akaryakıta bir büyük zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
Başlık ResmiAkaryakıta bir büyük zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

MOTORİN 100 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından Türkiye genelinde motorinin litresi 100 lirayı aşacak.

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TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den motorin ise 98.47 TL'den satılıyor. Zammın ardından Hakkari'de motorin 103,09 liraya çıkacak.

16 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa80.2695.6034.99
İstanbul Anadolu80.1295.4634.39
Ankara81.2596.7535.09
İzmir81.5297.0234.99
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