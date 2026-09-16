200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İhtiyaç finansmanında son durum

TCMB’nin geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından piyasada dikkatler ihtiyaç finansmanı oranlarına çevrildi. Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. TCMB öncesi %3,88 olan en düşük oranın bu hafta %3,79’a gerilediği görülüyor. ‘Merkez’in kararının ardından bankalar ihtiyaç finansmanında hangi oranları sunuyor? 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı.

TCMB'nin ağustos ayında bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden geçiş yapmasıyla birlikte, para politikasının uygulama tarafında ise normalleşme süreci başlamıştı. Mart ayından itibaren yüzde 40 civarında bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, ağustos ayının son haftasında yüzde 37'ye geriledi. Böylece politika faizinde değişiklik olmadan fiili fonlama şartlarında gevşeme gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Geçen haftaki toplantıda faiz kararı değişmese de karar metnindeki bazı ifadeler, önümüzdeki dönemde faiz indirimi beklentilerini canlı tutan bir tablo ortaya koydu.

Akbank Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; iç talepteki yavaşlama ve enflasyon eğilimindeki iyileşme, para politikasında indirim için alan oluşturuyor. Ancak jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki riskler TCMB'nin temkinli duruşunu korumasına sebep oluyor.

200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte ihtiyaç finansmanında son durum

DÖRT GELİŞMEYE DİKKAT

Analize göre faiz indirimi beklentisini destekleyen dört temel gelişme bulunuyor. Bunlar enflasyon eğilimindeki kısmi iyileşmenin devam etmesi, iç talepteki zayıflamanın fiyat baskılarını sınırlaması, yurt içi yerleşiklerin TL tercihinin güçlü kalması ve savaş döneminde yaşanan rezerv kayıplarının büyük ölçüde telafi edilmiş olması...

TCMB de son kararında, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. Banka ayrıca iktisadi faaliyete ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyri teyit ettiğini vurguladı.

Bu görünüm, enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi durumunda faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelebileceği beklentisini güçlendiriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Ak Yatırım’ın analizine göre faiz indirimi için iç ekonomik şartlar daha elverişli hale gelse de jeopolitik gelişmeler önemli belirsizlik oluşturuyor.

TCMB'nin karar metninde de jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

Bu sebeple mevcut görünüm, “faiz indirimi için koşullar oluşmaya başlasa da TCMB temkinli davranıyor” şeklinde değerlendiriliyor.

200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte ihtiyaç finansmanında son durum

FİNANSMAN ORANLARI

Bu arada piyasada dikkatler bir yandan ihtiyaç finansmanı oranlarına çevrildi. Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. TCMB öncesi %3,88 olan en düşük ihtiyaç finansmanı oranının ise bu hafta %3,79’a gerilediği görülüyor.

Katılım bankaları tarafından 15 Eylül itibarıyla ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka / Kurum Finansman Oranı Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Hayat Finans %4,25

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelerde farklılık gösterebilir.)

200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 200 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu şu şekilde:

Finansman tutarı: 200 bin TL

Finansman vadesi: 12 ay

Finansman oranı: %3,79

Aylık taksit: 22 bin 472,27 TL

Toplam geri ödeme: 269 bin 667,36 TL

Rakamlar, ihtiyaç finansmanı oranlarında yıllık maliyetin %34,8 seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor.