TCMB’nin faizi sabit tutmasının ardından en düşük taşıt finansmanı oranı %3,19’da stabil kaldı. Toplam finansman maliyeti de %76 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Araba hayali kuran tüketiciler ise tasarruf finansmanı şirketlerine yöneliyor. Burada %7 organizasyon ücreti alınıyor. İlk bakışta banka finansmanı cazip gözükmese de 400 bin TL taşıt finansmanı için her iki seçenek de çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunuyor.

Merkez Bankası geçen haftaki faiz kararında “pas” geçti ve politika faizini %37’de sabit tuttu. TCMB’nin bu hamlesinin ardından finansman oranlarında da yeni bir düşüş gözlemlenmiyor.

Araba alma ya da yenileme hayali kuran tüketiciler de “en ucuz taşıt finansmanı” arayışını hızlandırırken, katılım bankaları tarafında ilan edilen oranlarda %3,19 rakamı “taban” olarak öne çıkıyor.

BANKA FİNANSMANI MI?

400 bin TL taşıt finansmanı talep eden bir tüketici (en düşük güncel taşıt finansmanı maliyetlerine göre) 30 ay vadede 23 bin 547 TL taksit ödemesi yapıyor. Toplam geri ödeme yaklaşık 706 bin 425 TL’yi buluyor. Burada finansman maliyeti %76,5 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor.

Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler

EL BİRLİĞİ SİSTEMİ Mİ?

Son dönemde araba almak isteyen tüketicilerin “el birliği” sistemi olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketlerine ilgi gösterdi biliniyor.

30 ay vadede tasarruf finansmanı şirketlerinden 400 bin TL talep edildiğinde, peşinatsız ve çekilişsiz sistemde (%45 ödeme şartı dikkate alındığında) teslimat en erken 14’üncü ayda gerçekleşiyor. Burada maliyet, %7’lik karşılığa denk gelen 28 bin TL'lik organizasyon komisyonu oluyor. Aylık taksit ise 13.334 TL oluyor.

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TESLİMAT FARKI

Her iki seçenek kıyaslandığında, araca acil ihtiyacı olanlar açısından banka finansmanı öne çıkıyor. Belli bir peşinatını biriktirmiş, otomobile ihtiyaç duyan veya mevcut aracını kısa sürede değiştirmesi gereken tüketici, 400 bin TL finansmana hemen ulaşılması sayesinde aracını bugün alabiliyor.

Tasarruf finansmanında ise temel maliyet avantajının karşılığında zaman maliyeti ortaya çıkıyor. 400 bin TL'lik finansmana 14. ayda ulaşılacağı için kişinin bu süre boyunca mevcutta aracı yoksa otomobil kiralaması veya diğer ulaşım maliyetlerine katlanması gerekiyor.

Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler

ENFLASYON FAKTÖRÜ

400 bin TL'lik bir finansmanın tasarruf finansmanı yoluyla sağlanması durumunda, paranın 14 ay sonra teslim edilmesi, bu süre içinde satın alma gücünün azalması riskini beraberinde getirebilir. Yüksek enflasyon ortamında otomobil fiyatlarının da artması halinde, bugün 400 bin TL'ye alınabilen bir araç 15 ay sonra daha yüksek bir fiyata çıkabilir. Bu durumda 400 bin TL yetersiz kalabilir.

Bu nedenle tasarruf finansmanında yalnızca “Toplamda ne kadar geri ödeme yapılacak?” sorusu değil, “Teslimat tarihinde sağlanacak finansmanla hedeflenen araç hâlâ alınabilecek mi?” sorusu da önem kazanıyor.

Banka finansmanında ise tüketici, aracı bugünkü fiyatından satın alarak, otomobil fiyatlarında ileride yaşanabilecek artışlara karşı kendisini koruyabiliyor. Araç fiyatının finansman süresi içinde artması halinde, kredi maliyeti yüksek olsa dahi tüketici bu fiyat artışından etkilenmemiş oluyor.

FİNANSMAN YÜKÜ

Öte yandan her iki seçenekte de enflasyon, sabit taksitlerin reel yükünü zaman içinde azaltabiliyor. Aylık taksitler değişmezken, enflasyon ve gelir artışları nedeniyle taksitin ilerleyen dönemlerde hane bütçesi içindeki ağırlığı azalabiliyor.

Dolayısıyla finansman tercihinde teslimat süresi, araç fiyatlarındaki muhtemel artış, aylık taksit yükü ve toplam finansman maliyetinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.