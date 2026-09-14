Pusula Holding ve Katılımevim'in yönetimi artık Tera'da!

Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu’na devrinde anlaşmaya varıldı. Eşzamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük devir işlemi için mutabakat süreci tamamlandı. Aralarında Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman’ın olduğu Pusula Grubu finansal şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varılarak, resmi izin ve onay sürecine geçildi. Bu süreçle eş zamanlı olarak Pusula Finans Holding A.Ş ile hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetim yapısında da önemli değişim yaşandı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci, aynı görevi Katılımevim’de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

"BÜYÜME VİZYONUMUZUN PARÇASI"

Sürece ilişkin gelişme hem Tera Yatırım’dan hem de Pusula Holding’in hissedarı olduğu Katılımevim’den Borsa’ya yapılan açıklamayla duyuruldu. Tera Yatırım’dan Borsa’ya yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim değişikliklerinin Pusula Grubu'nun yeni dönem kurumsal yapılanması ve Tera Grubu ile yürütülen stratejik sürecin ilerleyişi bakımından önemli bir aşama olduğu belirtilerek, "Planlanan devir işlemi Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir" denildi.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen

"TÜM PAYDAŞLARA KATKI SAĞLAYACAK"

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yaptığı açıklamada, "Tera Grubu olarak büyüme yolculuğumuzda çok stratejik bir adımı daha hayata geçirdik. Kategorilerinde liderliğe oynayan Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding artık Tera Grubu bünyesine katılmıştır. Bu güzide kurumlar, bundan sonra Tera’nın çeyrek asrı aşan tecrübesi, finansal disiplini ve sarsılmaz güvencesiyle başarılarını artırarak sürdürecektir. Tera Grubu olarak bugüne kadar bünyemizdeki her bir şirkette gösterdiğimiz hassasiyeti, yönetim disiplinini ve yüksek sorumluluk bilincini yeni şirketlerimizde de aynen uygulayacağız. Sektörlerimizde yeni başarı hikayelerine ve kilometre taşlarına birlikte imza atacağız. Bizim için en temel değer güvendir. Her bir müşterimizin alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her bir kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuz ve en kıymetli varlığımızdır. Grubumuza duyduğunuz güven ve güzel temennileriniz için teşekkür eder, bu yeni dönemin devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Pusula Holding ve Katılımevimin yönetimi artık Terada!

ONAY SÜREÇLERİ BEKLENECEK

Katılımevim’den yapılan açıklamada ise, "Gelinen aşama itibarıyla devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer oluşturulmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir" denildi.

Devir işleminin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olacak.