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Ekonomi

5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme

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5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı; ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5'i aşması, dolar endeksinin 99,60'a yaklaşması, yüksek petrol fiyatı-yüksek enflasyon baskısı ve FED’den yarın faiz artışı beklentisinin güçlenmesiyle birlikte 4.253 dolara kadar geriledi ve son 5 haftanın dibini gördü. Ardından tepki alımları ile yukarı yönelen ons fiyatı TSİ 06:10 itibarıyla 4.313 dolardan fiyatlandı. 50 günlük ortalama kritik destek olarak gösteriliyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Ons altın son 24 saatte 4.253 dolara kadar geriledi ve son 5 haftanın dibini gördü. Ardından sarı metalde bu sabah itibarıyla tepki alımları takip ediliyor. Ons altın TSİ 06:10 itibarıyla 4.313 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 15 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.743 TL’den güne başladı.

TAHVİL BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %5 seviyesini aşarak, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altın, faiz getirisi sağlamayan bir varlık olduğu için ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, sarı metali elde tutmanın maliyetini artırıyor.

5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme
Başlık Resmi5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de yükselişe geçerek 99,60 civarındaki kritik seviyelere yaklaştı. Dolardaki güçlenme, tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte altının kısa vadeli görünümündeki baskı unsurlarından biri olarak öne çıktı. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için ABD para biriminin değer kazanması, sarı metali “daha pahalı” hale getiriyor. Bu da talep üzerinde baskı oluşturuyor.

PETROL VE FAİZ

Orta Doğu’da artan gerilimin Kızıldeniz’e yayılması, boru hatlarının hedef alınması ve arza yönelik endişelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı da 107 dolara yakın yüksek seyrini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyonun hızlanabileceği endişesini artırdı. “Yüksek petrol, yüksek enflasyon- yüksek faiz” denklemi altın fiyatlarını frenliyor.

FED KARARI

Altındaki son düşüşün önemli sebeplerinden biri de FED'in yarınki toplantısında faiz artıracağı beklentisi oldu. Güçlü istihdam verileri, enflasyonun hızlanması ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş FED'in “daha sıkı bir politika izleyebileceği” beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda çarşamba günü faiz artırma ihtimali %90’ın da üzerine çıktı.

5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme
Başlık Resmi5 haftanın dibinden döndü! Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Bu arada piyasa sadece faiz kararını değil, FED'in karar metni ve Başkan Kevin Warsh'ın bundan sonraki faiz patikasına ilişkin vereceği mesajları da yakından izleyecek. “Daha şahin bir FED” mesajının, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade ediliyor. Analistler, ons için 50 günlük standart ortalamaya işaret eden 4.275 dolar seviyesini ilk destek olarak gösteriyor.

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