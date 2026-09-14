Mauro Icardi'nin geri dönüş hayaline engel: Takımda görmek istemiyor

Galatasaray'da 4 sezon forma giydikten sonra yollarını ayıran Mauro Icardi, henüz yeni bir takım bulamazken Lazio ile görüşmelerin yeniden başladığı ileri sürüldü. 33 yaşındaki santrforun İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ancak Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Arjantinliyi istemediği ve yönetimle yapılacak görüşmenin ardından son kararın verileceği belirtildi.

Sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ICARDI SICAK BAKIYOR

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Lazio, Arjantinli golcünün menajeriyle yeniden temasa geçti. Yaz döneminde de taraflar arasında görüşmeler yapıldığı, Mauro Icardi'nin bu kez Lazio'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

GATTUSO TAKIMDA İSTEMİYOR

Haberde, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, ilk görüşmede transfere mesafeli duran Icardi'yi soyunma odasında görmek istemediği ve bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.

Mauro Icardinin geri dönüş hayaline engel: Takımda görmek istemiyor

LAZIO YÖNETİMİ, GATTUSO İLE GÖRÜŞECEK

Transferde belirleyici ismin Gennaro Gattuso olacağı, hem Lazio yönetiminin hem de Icardi cephesinin İtalyan teknik adamla yeni görüşmelerde bulunarak fikrini değiştirmeye çalışacağı belirtildi. Transfer için somut adım atılıp atılmayacağı ya da transferin tamamen rafa kaldırılıp kaldırılmayacağı bu görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Mauro Icardinin geri dönüş hayaline engel: Takımda görmek istemiyor

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti. Kariyerinde daha öncesi Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain ve Galatasaray formaları giyen 33 yaşındaki santrfor, henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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