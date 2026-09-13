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Yaşam

Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

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Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak. Yarın Marmara, Karadeniz’de etkisini gösterecek olan sağanak, çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar genişleyecek. AKOM raporuna göre ise Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava bugün İstanbul’a giriş yapacak, sıcaklık 25 dereceye kadar düşecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni hava durumu raporunu değerlendirdi. Özdemirci, hava sıcaklığının hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağını belirtti.

Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Özdemirci, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak
Başlık ResmiHava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

Salı günü Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak beklenirken, yeni rapora göre çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak yağış görülecek.

Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak
Başlık ResmiHava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ VAR MI?

Üç büyükşehirde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olacağını, sıcaklığın 26 derece civarında seyredeceğini söyledi. Ankara'da yarın havanın parçalı bulutlu, sıcaklığın 27 derece olacağını dile getiren Özdemirci, İzmir'de ise az bulutlu ve yer yer açık 31 derece sıcaklığın beklendiğini belirtti.

Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış öngörülmediğini ifade eden Özdemirci, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyledi. Özdemirci, İstanbul'da sıcaklığın 26, Ankara'da 25, İzmir'de ise 31 derece civarında seyretmesinin beklendiğini duyurdu.

ŞehirGünHava DurumuSıcaklık (°C)
İstanbulPazartesiParçalı bulutlu, yağışsız26
SalıParçalı ve az bulutlu, yağışsız26
AnkaraPazartesiParçalı bulutlu, yağışsız27
SalıParçalı ve az bulutlu, yağışsız25
İzmirPazartesiAz bulutlu ve yer yer açık, yağışsız31
SalıParçalı ve az bulutlu, yağışsız31
Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak
Başlık ResmiHava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Öte yandan haftalık hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise bugünden itibaren İstanbul’da serin ve yağışlı havanın giriş yapacağını açıkladı.

Hava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak
Başlık ResmiHava tersine dönüyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji gün verdi, çarşamba günü yayılacak

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgelerine Pazar (Bugün) günü itibari ile Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı, hafta başından beri 28-30 °C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 4-8 °C birden azalarak 25°C civarına gerileyeceği, beraberinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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