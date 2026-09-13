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Fatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü

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Fatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, yaklaşık 2 ayın ardından tahliye edildi. Soydaş’ın cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

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Fatma Soydaş’ın “ffatmaase” adlı TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde İstanbul’da olduğu belirlenen Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya konu olan paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesaplarına ise Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soydaş, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü
Başlık ResmiFatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü
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YAPAY ZEKA DİYEREK SAVUNDU

Fatma Soydaş ifadesinde şunları söyledi:

“Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır.”

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Fatma Soydaş hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından cezaevinden çıkan fenomen, serbest kaldı.

Fatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü
Başlık ResmiFatma Soydaş tahliye edildi! Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü

Tahliyesiyle birlikte Soydaş’ın cezaevi süreci de sona erdi. Fenomenin özgürlüğüne kavuşmasının ardından ortaya çıkan ilk görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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