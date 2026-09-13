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Dünya

Kanada'dan Trump'a karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler

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Kanada'dan Trump'a karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler

ABD ile ticaret savaşının derinleşmesi Kanada'yı Avrupa'ya yaklaştırdı. Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerini kökten değiştirecek seçenekler üzerinde çalışıyor. Wall Street Journal'a göre Carney, Avrupalı liderlere Kanada için "Avrupa Birliği'nin ortak üyesi" statüsünü önerdi. Taraflar savunmadan enerjiye, yapay zekadan kritik minerallere kadar birçok alanda çok daha ileri entegrasyonu değerlendiriyor.

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Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler son yılların en ciddi kırılmalarından birini yaşarken Ottawa, ekonomik ve siyasi rotasını Avrupa'ya çevirmeye başladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Başbakan Carney, aylardır Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri dahil olmak üzere Avrupa'daki liderlerle Kanada'nın 27 üyeli AB ile daha yakın entegrasyonu konusunda görüşmeler yürütüyor.

Carney'nin hedefi tam AB üyeliği değil. Kanada Başbakanı, Avrupa ile ilişkiler için daha önce bulunmayan yeni bir statü oluşturulmasını istiyor.

Kanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler
Başlık ResmiKanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler

KANADA İÇİN "AB ORTAK ÜYESİ" FORMÜLÜ

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Carney, Avrupalı liderlere Kanada'nın yeni statüsünün "Avrupa Birliği'nin ortak üyesi" olarak adlandırılmasını önerdi.

Carney ayrıca Avrupa özel temsilcisine, Kanada'nın AB'ye veya tek pazara tam üye olmasını gerektirmeyecek en ileri entegrasyon seçeneklerini araştırma talimatı verdi.

AB ve Kanada'dan yetkililerin ise bu sıra dışı formülü görüşmeye açık olduğu ifade edildi. Teknik çalışma grupları muhtemel modelin ayrıntıları üzerinde çalışıyor.

Kanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler
Başlık ResmiKanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNDE DE MESAJ VERDİLER

Kanada'nın Avrupa'ya yönelişi Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de kendisini gösterdi.

WSJ'ye göre Carney ile Almanya Başbakanı Merz, Kanada'nın yaklaşık 25 milyar dolarlık Alman denizaltısı alımına ilişkin görüşmelerini ilerletti. İki lider Ankara'da Alman yetkililerin Türkiye'ye getirdiği yaklaşık bir metre uzunluğundaki denizaltı modeli önünde anlaşmayı tanıttı.

Carney, modelin fark edilmemesi üzerine denizaltının "gelişmiş görünmezlik özellikleri" hakkında espri yaptı.

Kanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler
Başlık ResmiKanadadan Trumpa karşı Avrupa hamlesi! Ankara detayına dikkat çektiler

ABD İLE TİCARET SAVAŞI ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Ottawa'nın Avrupa hamlesinin arkasında Washington ile bozulan ilişkiler bulunuyor. Kanada ihracatının yaklaşık üçte ikisini ABD'ye yaparken iki ülke arasındaki ticaret savaşının tırmanması, Carney hükümetini alternatif pazar ve ortak arayışına yöneltti.

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı "51'inci eyalet" yapmaya yönelik söylemleri de iki ülke arasındaki siyasi gerilimi artırdı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise Kanada'nın Avrupa'ya yakınlaşmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olmak yerine Avrupa Birliği'nin 28'inci üyesi olması güzel olmaz mıydı?"

SAVUNMADAN YAPAY ZEKAYA DEV ENTEGRASYON PLANI

Tarafların üzerinde çalıştığı plan yalnızca ticaretten ibaret değil. Kanada ve AB yetkilileri enerji, savunma, yapay zeka, batarya ve yarı iletken üretiminde kullanılan kritik mineraller gibi stratejik alanlarda Kanada'nın Avrupa tek pazarına fiilen daha fazla entegre edilmesinin yollarını araştırıyor.

Planların hayata geçirilmesi halinde belirli sektörlerde Kanadalı ürünlerin, hizmetlerin ve çalışanların Avrupa ile Kanada arasında çok daha kolay hareket edebilmesi hedefleniyor.

Fransa ile yapılan görüşmelerde Kanadalıların Avrupa'da vizesiz yaşaması ve çalışmasına imkan sağlayabilecek bir formülün dahi konuşulduğu belirtildi. Ancak bu fikir henüz kesinleşmiş bir karar değil.

ABD TEKNOLOJİSİNE BAĞIMLILIĞI AZALTMA PLANI

Görüşmelerde Avrupa ile Kanada arasında denizaltı kabloları döşenmesi, ortak veri merkezleri ve bulut depolama tesisleri kurulması, yeni uydu ağlarının geliştirilmesi gibi seçenekler de değerlendiriliyor.

Carney ayrıca Kanada doğal gazını ABD üzerinden taşımak yerine Avrupa'ya ulaştırabilecek altyapının geliştirilmesini istiyor.

Bilimsel işbirliği de planın önemli ayaklarından biri. Kanada'nın AB'nin öğrenci değişim programlarına katılması ve iki tarafın araştırma kurumlarının daha yakın çalışması seçenekler arasında.

"TEKTONİK BİR DEĞİŞİM"

Kanadalı bir yetkili, görüşmelerin boyutunu şöyle anlattı:

"Bu, çalışma grupları ve bürokrasi tarafından yürütülen tektonik bir değişim. Hiç heyecan verici görünmüyor ancak sonuçları son derece büyük."

Bir başka üst düzey Kanadalı yetkili ise ülkenin stratejik yönelimindeki değişimi daha açık ifade etti:

"Bu, Kanada'nın kendisini Kuzey Amerika ülkesi olarak görmekten transatlantik bir ülke olarak görmeye geçişini ifade ediyor."

Carney'nin önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada Avrupa ile daha yakın entegrasyon planını ayrıntılandırması, ardından gerçekleştirilecek Kanada-AB zirvesinde ise yeni çalışma gruplarının açıklanması bekleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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