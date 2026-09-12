Ters dönen teknenin üzerinde 3 gün böyle direndi! Dünya 15 yaşındaki çocuğu konuşuyor

"BİR ÇOCUK BULDUK, HAYATTA"

Kurtarma operasyonunu telsizden takip eden aile ise Aghnaanga'nın yaşadığını öğrendiği anları anlattı. Teyzesi Walker, kaptanın telsizden "Bir çocuk bulduk, hayatta, hayatta" dediğini duyduklarında ağlayıp sevinçten zıpladıklarını söyledi.

ABD Sahil Güvenliği, kurtarıldığında hipotermi belirtileri gösteren çocuğun battaniyeler ve sıcak kompreslerle ısıtıldığını açıkladı.

Aghnaanga'nın annesi Kulowiyi ise oğlunun yaşadığını öğrenmesinin ardından, "Benim hayatta kalanım. Hikayesi inanılmaz. Yiyecek ve su olmadan sadece dua ederek hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.