Ters dönen teknenin üzerinde 3 gün böyle direndi! Dünya 15 yaşındaki çocuğu konuşuyor
Alaska'nın St. Lawrence Adası açıklarında balık avı için denize çıkan üç kişinin yolculuğu faciaya dönüştü. 15 yaşındaki Aghnaanga, 35 yaşındaki ağabeyi Kulowiyi ve kuzeninin bulunduğu küçük tekne denizde alabora oldu.
Yakınlarının üç kişiden haber alamaması üzerine ABD Sahil Güvenliği bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin havadan tespit ettiği ters dönmüş teknenin üzerinde bir kişinin hayatta olduğu anlaşıldı.
BUZ GİBİ DENİZDE TEKNEYE TUTUNDU
Aghnaanga, yaklaşık 10 derece sıcaklıktaki Bering Denizi'nde ters dönmüş teknenin üzerinde hayatta kalmayı başardı. Bölgede bulunan Northwest Explorer adlı balıkçı teknesinin mürettebatı gence ulaştı.
Kurtarma görüntülerinde sarı ceketli çocuğun ters dönmüş teknenin üzerinde beklediği, mürettebatın attığı halatın ardından kurtarma sepetiyle tekneye alındığı görüldü.
Aghnaanga'yı kurtaran teknenin kaptanı White, "Bu çocuk gerçekten çok dayanıklıydı" dedi.
"KARDEŞİM TEKNENİN ALTINDA"
Kurtarıldığında dişleri soğuktan birbirine vuran Aghnaanga'nın ilk sözlerinden biri ağabeyiyle ilgili oldu. Kaptan White, çocuğun kendilerine "Ağabeyim şuan teknenin altında" dediğini anlattı.
Aghnaanga, kuzeninin de bir süre ters dönmüş tekneye tutunduğunu ancak kurtarma ekipleri ulaşmadan önce kaybolduğunu söyledi.
Arama çalışmalarında ağabeyi ile kuzeninin cansız bedenlerine ulaşıldı.
"BİR ÇOCUK BULDUK, HAYATTA"
Kurtarma operasyonunu telsizden takip eden aile ise Aghnaanga'nın yaşadığını öğrendiği anları anlattı. Teyzesi Walker, kaptanın telsizden "Bir çocuk bulduk, hayatta, hayatta" dediğini duyduklarında ağlayıp sevinçten zıpladıklarını söyledi.
ABD Sahil Güvenliği, kurtarıldığında hipotermi belirtileri gösteren çocuğun battaniyeler ve sıcak kompreslerle ısıtıldığını açıkladı.
Aghnaanga'nın annesi Kulowiyi ise oğlunun yaşadığını öğrenmesinin ardından, "Benim hayatta kalanım. Hikayesi inanılmaz. Yiyecek ve su olmadan sadece dua ederek hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.