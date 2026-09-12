Galatasaray'da Deniz Gül kararı: Okan Buruk'un Kocaelispor planı ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Süper Lig'de 13 Eylül Pazar akşamı oynanacak Kocaelispor karşısında forvet hattında yeni transferleden Deniz Gül'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattındaki yeni planın Deniz Gül üzerinden şekilleneceği öğrenildi.

Deniz Gül - Rafael Leao

SANTRFOR PLANINDA BAŞROL DENİZ GÜL

Sözcü'de yer alan habere göre; Başakşehir ve Sporting maçında Barış Alper Yılmaz'dan forvet bölgesinde istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, 13 Eylül Pazar günü Kocaelispor karşısında tercihini yeni transfer Deniz Gül'den yana kullanmaya hazırlanıyor.

Milli santrfor Deniz Gül'ün, Kocaelispor maçında yakalayacağı fırsatı iyi değerlendirmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanında da forvet bölgesinde görev alması planlanıyor.

Barış Alper Yılmaz

FORVET ALTERNATİFİ BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın ise forvet alternatifi olarak değerlendirilmemesi bekleniyor. Milli futbolcunun hücum hattında ağırlıklı olarak kanatta görev yapacağı, Leroy Sane ve Rafael Leao ile forma rekabetine gireceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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