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Ekonomi

Fed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?

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Fed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?

ABD’de enflasyon verisinin ardından FED’den faiz artışı tahminleri %86’yı aştı ve zirveye çıktı. Buna karşılık altın haftanın son işlem gününde %0,75 yükseldi. Analistler, faiz beklentisinin bir ölçüde fiyatlara dahil olduğunu; merkez bankalarının alımları, devlet borçları ve jeopolitik riskler gibi bazı unsurların altını desteklediğini ifade ediyor. Trive Yatırım ise faiz artışının tahviller üzerindeki olumsuz algıyı yumuşatabileceğini öngördü.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, en önemli gündem maddesi olarak takip edilen ABD TÜFE verisi cuma günü açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon ağustosta aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,4 seviyesinde geldi. Yıllık enflasyon da %3,4’te sabit kaldı. Çekirdek enflasyon ise %0,3 ile beklentilerin hafif üzerinde arttı.

Bu verinin ardından cuma günü CME FedWatch anketinde ABD Merkez Bankası'ndan faiz artışı ihtimali %86,5 gibi oldukça yüksek bir ihtimalle fiyatlanmaya başlandı. 16 Eylül Çarşamba günü gelecek kritik kara öncesinde “faizin sabit kalacağı” beklentisi %13,5 gibi son ayların en düşük seviyesine geriledi.

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PETROL 100 DOLARI AŞTI

Öte yandan petrol fiyatları Orta Doğu ve Kızıldeniz’deki risklerle artışa geçerek haftalık bazda %8,84 prim yaptı ve 104,31 dolara yükseldi. Böylece petrol, 18 Mayıs haftasının ardından ilk defa 100 doların üzerinde haftalık kapanış yaptı.

ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5’e dayanması ve son yılların zirvesine yönelmesi dikkat çekerken; Avrupa Merkez Bankası da bu hafta çeyrek puanlık faiz artışına yöneldi.

Fed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?
Başlık ResmiFed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?

ALTIN CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

FED’den faiz artışı beklentisinin “çok daha net şekilde fiyatlandığı” cuma günü işlemlerinde ise altının ons fiyatı %0,75 arttı ve 4.349 dolardan kapanış yaptı. Altında haftalık gerileme ise %1,82 olarak gerçekleşse de ons fiyatının 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.316 dolar üzerinde konumlanması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca ons altın 4.250 dolar seviyelerinden geçen ana düşüş trendinin üzerinde tutunmayı da başardı.

Analistler, faiz artışı beklentisinin piyasada önceden fiyatlanmaya başlandığını ve bir ölçüde rakamlara yansıdığını belirterek; merkez bankalarının alımları, devlet borçları ve jeopolitik riskler gibi bazı unsurların altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor.

Fed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?
Başlık ResmiFed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?

“PCE VERİSİ YÜKSEK GELECEK”

ABD ağustos TÜFE’nin beklentilere paralel geldiğini ancak çekirdek enflasyonun sınırlı da olsa tahminleri aştığına dikkat çeken Trive Yatırım, son gelişmelere dair yayımladığı analizde “PCE verisine yansıyacak kalemlerin yukarı yönlü güçlü fiyat hareketlerine bakmak gerekir. Burada da kablosuz telefon hizmetlerinde %5,9, telefon hizmetlerinde %5,4, uçak biletlerinde %2,7, iletişimde %2,3, otel-konaklamada %2,4, motorlu araç bakım-onarımında %1,1 ve kreş/okul öncesi eğitimde %1,0 artış gerçekleşmiş. Yani bir sonraki PCE verisi yüksek gelecek” denildi.

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“FED, SOMUT ADIM ATACAK”

ABD'de dizel yakıt fiyatlarının 6 doların üzerine çıktığı ve bütün bunlar dikkate alındığında faiz artırımı beklemenin makul durduğu aktarılan analizde; FED'in faizi artırarak, enflasyonu kontrol altında tutma istediğinin somut adımını piyasa gösterebileceği belirtildi.

Analizde “Faiz artırım adımı ile en azından uzun vadeli tahvillerin yükselme gerekçelerinden bazılarında kötümser algı yumuşayacak. Faiz artırımı gelmezse 10 yıllık tahvil getirilerinin %5 seviyesinin üzerine kalıcı olarak yerleşme riski var. Petrol yükseliyor. Ekonominin can damarı olan dizel yakıt fiyatları rekor kırıyor. Yapay zekâ yatırımlarının enflasyonist baskısı hissediliyor. Tüm bu unsurlar haftaya faiz artırımına kapıyı açıyor” yorumu öne çıkarıldı.

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