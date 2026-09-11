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Dünya

Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı! Gözler Irak'a çevrildi

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Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı! Gözler Irak'a çevrildi

Suudi Arabistan'daki stratejik petrol boru hattının saldırıda hedef alındığı öne sürüldü. ABD'li yetkililer, Irak'tan havalandığı değerlendirilen İHA'larla pompa istasyonlarının vurulmuş olabileceğini belirtirken, bölgede yangın ve yoğun duman tespit edildi.

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Suudi Arabistan'da bulunan bir petrol boru hattı sisteminin saldırıda hedef alındığı ileri sürüldü.

PETROL BORU HATTINDA SALDIRI İDDİASI

Amerikan CNN kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı sisteminin çeşitli mühimmatlarla vurulduğunu iddia etti. İlk belirlemelere göre boru hattının yanında bulunan pompa istasyonlarının saldırıda hedef alındığını aktaran yetkililer, saldırıda Irak'tan havalandığı değerlendirilen insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını öne sürdü.

SALDIRININ ARKASINDA KİMİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunu ve boru hattının doğrudan hasar görüp görmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, oluşan hasarın ne kadar sürede onarılabileceğinin de bilinmediğini kaydetti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YANGIN VE YOĞUN DUMAN

Bölgeden alınan uydu görüntülerinde, pompa istasyonlarından birinde yangından kaynaklı geniş çaplı hasar görülürken, başka bir istasyonda da yoğun siyah dumanın yükseldiği küçük çaplı yangın yer aldı.

Uydu görüntüleri ve yangın tespit verilerine göre, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahı boyunca duman ve termal hareketlilik fark edilmişti.

MEDİNE-MEHD EZ-ZEHEB GÜZERGAHINDA SİYAH DUMAN

Sentinel-3 uydu görüntülerinden aktarılan görsellerde, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çölde, boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutu tespit edilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi de bölgede kümelenmiş termal anomaliler kaydetmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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