Maltepe’de ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursel Akyol’u öldürüp avukat Emir Ali S.’yi ağır yaralayan Mehmet T.’nin ifadesi ortaya çıktı. 30 yıllık kiracı olduğunu söyleyen şüpheli, bina için 350 bin dolar harcadığını ve anlaşma olmayınca parayı geri istediğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası kendisine hakaret edilince üst kata çıkıp silahını aldığını ve “Kendimi kaybettim, ateş açtım” dediğini anlattı

Maltepe'de ev sahibi ve eşini silahla öldürüp, olay yerindeki avukatı ise ağır yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, karşı tarafın kendisine hakaret ettiğini, ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığını ve olayın gerçekleştiğini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe'de yaşanmıştı. Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta yaşanan tartışmada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A'yı öldürdüğü, avukat Emir Ali S.'yi ise ağır yaraladığı gerekçesiyle özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Mehmet T.,'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün sonrasında Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte taraftan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

BİNA KAÇAK ÇIKINCA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Mehmet T.’nin suçunu itiraf ettiği ve olayın ayrıntılarını anlattığı kaydedildi. Poliste verdiği ifadesinde 30 senedir kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., “Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum” dedi.

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir bölümünün kaçak olduğunu öğrendiğini aktaran Mehmet T., “Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı” dedi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE DÜKKANLAR TAHLİYE ETTİRİLMİŞ

Maktul tarafın bu süreçte Türkiye'ye geldiği, açılan dava sonucunda sürecin kendi lehlerine sonuçlanmasının sonrasında olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki giriş kısmında olan dükkanların tahliye ettirildiği bildirildi. Mehmet T.'nin de söz konusu dükkanlardan birini ofis olarak kullandığı ve tahliye işlemi esnasında maktul tarafın olayda yaralanan avukatıyla beraber bulunduğu kaydedildi. Taraflar arasında burada tartışma meydana geldiği, karşı tarafın ertesi gün tekrar geleceklerini söylediği öğrenildi.

Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol’un avukatlarıyla beraber yeniden geldiklerini söyleyen Mehmet T., “Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım” dedi. Olay esnasında yanlarında olan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.’nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESETLERİNİN BAŞLARINDA KONUŞMUŞ

Olayın sonrasında Osman Akyol ve Nursel Akyol’un cesetlerinin başında bir süre beklediğini anlatan Mehmet T., “Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. ‘Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız’ dedim” dedi.

Daha sonra yeniden dairesine çıktığını anlatan Mehmet T.’nin ifadesinde neden çevreye ateş ettiğine yer verilmediği, fakat sorgusu esnasında sohbet sırasında, “Kalabalığı dağıtmak için ateş ettim. Başka kimseye zarar vermeyi düşünmedim” dediği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet T., adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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