Filipinler'de feribot faciası! Alevlerin sardığı gemide 5 ölü, 86 kişi kayıp

YOLCU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yangından kurtulan 30 yaşındaki bir yolcu, BBC'ye yaptığı açıklamada önce ani bir patlama sesi duyduklarını, ardından gemiyi koyu dumanın kapladığını anlattı:

"Bir dakika sonra yangın çıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Çok sıcaktı. İnsanlar bağırmaya ve ağlamaya başladı. Paniklediler."

Gemiden atlamayı başardığını söyleyen yolcu, kurtarma ekipleri kendilerine ulaşana kadar yaklaşık iki saat suda kaldığını söyledi:

"Kurtarma gecikseydi dün gece kesinlikle ölürdüm."