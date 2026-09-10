Filipinler'de feribot faciası! Alevlerin sardığı gemide 5 ölü, 86 kişi kayıp
Filipinler'in başkenti Manila'dan Palawan eyaletindeki turistik Coron'a gitmek üzere yola çıkan MV June Aster adlı feribotta gece saatlerinde yangın çıktı. 117 yolcu ve 17 mürettebatın bulunduğu gemide alevler kısa sürede yayıldı.
Filipinler Sahil Güvenliği, faciada en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin kurtarıldığını ve 86 kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı. Kayıpları bulmak için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
YOLCU DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Yangından kurtulan 30 yaşındaki bir yolcu, BBC'ye yaptığı açıklamada önce ani bir patlama sesi duyduklarını, ardından gemiyi koyu dumanın kapladığını anlattı:
"Bir dakika sonra yangın çıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Çok sıcaktı. İnsanlar bağırmaya ve ağlamaya başladı. Paniklediler."
Gemiden atlamayı başardığını söyleyen yolcu, kurtarma ekipleri kendilerine ulaşana kadar yaklaşık iki saat suda kaldığını söyledi:
"Kurtarma gecikseydi dün gece kesinlikle ölürdüm."
YANGININ KARGO BÖLÜMÜNDE BAŞLADIĞI İDDİASI
Sahil Güvenlik Sözcüsü Cayabyab, kurtarılan bir yolcunun ifadesine göre yangının geminin kargo bölümünde başladığını söyledi. Ancak yangının kesin nedeni henüz belirlenmedi.
Alevler söndürülmesine rağmen gemiden yoğun duman yükselmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, duman nedeniyle feribotun iç bölümlerinde arama yapmakta zorlanıyor.
Cayabyab, "Planımız gemiye girip kontrol edilmesi gereken yerleri aramak. Şu anda yoğun duman bizim için engel oluşturuyor" dedi.
BAZI YOLCULAR CAN YELEĞİ GİYMİYORDU
Kurtarılan yolcuların anlattıkları faciaya ilişkin bir başka ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik, yangın sırasında bazı yolcuların can yeleği giymediğini açıkladı.
Gece saatlerinde etkili olan şiddetli dalgalar da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı ve yanan feribotun sürüklenmesine neden oldu. Hava koşullarının düzelmesiyle ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Operasyona Filipinler ordusunun yanı sıra bölgedeki balıkçılar da destek veriyor.
86 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ
Kayıp 86 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken ailelerin bekleyişi sürüyor. Yakınlarından haber alamayan bir kadın BBC'ye, "Şu anda ne hissettiğimi tarif edemem. Dün geceden beri ağlıyor ve dua ediyorum" dedi.
Turkuaz suları, plajları ve dalış noktalarıyla bilinen Coron, Filipinler'in önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Feribot, Coron açıklarına ulaştığı sırada alev aldı.