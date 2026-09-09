Okan Buruk, Lizbon'da çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting maçında, Portekiz ekibinin kazandığı penaltı sonrası çok öfkelendi.

Sarı kırmızılılar, Sporting Lizbon maçının 54. dakikasında Norveçli hakem Espen Eskas'ın verdiği penaltı kararına yoğun itirazda bulundu.

SUAREZ YERDE KALDI

Müsabakanın 54. dakikasında hızlı gelişen Sporting atağında savunma arkasına kaçan Luis Suarez, Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

NORVEÇLİ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Norveçli Hakem Eskas, pozisyonun ardından direkt penaltı noktasını gösterirken Galatasaraylı futbolcular penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in ofsayt incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

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OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Penaltı pozisyonunu kulübedeki monitörde inceleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübeden fırlayarak yoğun itirazda bulundu. Pozisyonun penaltı olmadığını belirten Buruk, öfkeden deliye dönerken uzun süre itiraz etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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