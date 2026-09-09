Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Okan Buruk, Lizbon'da çılgına döndü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Okan Buruk, Lizbon'da çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting maçında, Portekiz ekibinin kazandığı penaltı sonrası çok öfkelendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sarı kırmızılılar, Sporting Lizbon maçının 54. dakikasında Norveçli hakem Espen Eskas'ın verdiği penaltı kararına yoğun itirazda bulundu.

SUAREZ YERDE KALDI

Müsabakanın 54. dakikasında hızlı gelişen Sporting atağında savunma arkasına kaçan Luis Suarez, Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

NORVEÇLİ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Norveçli Hakem Eskas, pozisyonun ardından direkt penaltı noktasını gösterirken Galatasaraylı futbolcular penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in ofsayt incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

Okan Buruk çılgına döndü: Allah belanızı versin
Başlık ResmiOkan Buruk çılgına döndü: Allah belanızı versin

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Penaltı pozisyonunu kulübedeki monitörde inceleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübeden fırlayarak yoğun itirazda bulundu. Pozisyonun penaltı olmadığını belirten Buruk, öfkeden deliye dönerken uzun süre itiraz etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
G.SARAY ŞOKTA
G.SARAY ŞOKTA
Lizbon'daki maçta 4 gol ve 1 penaltı
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Amazon'a eski çalışanlarından dava: 'Hamile işçilere ayrımcılık' iddiası
Amazon'a eski çalışanlarından dava: 'Hamile işçilere ayrımcılık' iddiası
Kaydet
Apple Watch’larda yeni dönem! Series 12 ve Ultra 4’ün Türkiye fiyatları belli oldu
Apple Watch’larda yeni dönem!
Kaydet
Trump, 12 ülkenin kararını yeni gördü! İsrail ile görüşecek
Trump, 12 ülkenin kararını yeni gördü! İsrail ile görüşecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.