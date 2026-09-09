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Dünya

ABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

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ABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, İran’ın artık daha fazla dayanamayacağını savunarak Tahran’ı seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence savaş seçimlerin hemen ardından sona erecek" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı
Başlık ResmiABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

İran’ın artık daha fazla dayanamayacağını savunan Trump, Tahran’ı ABD’deki seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı ve İran’ın bunu yapmak için "çaresiz durumda" olduğunu öne sürdü.

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Başlık ResmiABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

ABD'DE SAVAŞIN DESTEKÇİSİ YOK

Trump’ın açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. İran savaşı, yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor. ABD basınına göre savaşın kamuoyundaki desteği oldukça düşük seviyede.

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Başlık ResmiABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

Trump daha önce de İran’la çatışmanın "çok daha uzun sürmeyeceğini" söylemiş, ancak savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir tarih vermemişti.

ABD’de ara seçimler 3 Kasım 2026’da yapılacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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