İran'ın Natanz nükleer kompleksinin yakınındaki Pickaxe Dağı'nda yürütülen çalışmalar 2026'da hız kazandı. ABD basınına göre Tahran, granit dağın derinliklerindeki tesiste inşaatı yoğunlaştırırken Pentagon da mevcut sığınak delici bombaların ulaşmakta zorlandığı yeraltı hedeflerini vurmak için yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından Tahran'ın nükleer programındaki hareketlilik hız kazandı.

CNN'in aktardığı uydu görüntüleri ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) altı yıllık görüntüler üzerinden yaptığı analiz, Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı'nda yürütülen çalışmaların 2026'da belirgin şekilde arttığını gösterdi.

ABD delinemeyen dağı vurmaya hazırlanıyor! Ordu çölün altında saldırı provası yaptı

DAĞIN ALTINDA İNŞAAT HIZLANDI

Tahran'ın yaklaşık 225 kilometre güneyindeki Kazma Dağı'nda 2026 boyunca daha önce görülmeyen ölçekte yol ve inşaat çalışması yapıldı.

Tünel girişleri yükseltilip sağlamlaştırıldı, iç yol ağı asfaltlandı, erişim alanlarının çevresi güçlendirildi ve tünel kazılarından çıkan toprak bölgeden uzaklaştırıldı.

CSIS'in uydu görüntüsü analizine göre yeraltındaki tesis, aktif kazı aşamasından iç inşaat ve dış güçlendirme aşamasına geçti.

ABD delinemeyen dağı vurmaya hazırlanıyor! Ordu çölün altında saldırı provası yaptı

İRAN NÜKLEER PROGRAMINI DAĞIN ALTINA TAŞIYOR OLABİLİR

CSIS analistleri, granit tabakasının altındaki tesisin İran'ın nükleer programı için korunaklı bir alan olarak tasarlandığını değerlendiriyor.

Tesisin santrifüj montajı, uranyum zenginleştirme veya nükleer silahlarla bağlantılı başka çalışmalar için kullanılabilecek üç muhtemel amacı bulunuyor.

İsrail istihbaratı da İran'ın uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjleri Kazma Dağı'ndaki tesise taşımaya çalıştığını öne sürdü.

Bununla birlikte CSIS, devam eden inşaat faaliyetlerinin tesisin, amacı uranyum zenginleştirmek olsa dahi, henüz bu faaliyetlere hazır olmadığını değerlendirdi.

ABD delinemeyen dağı vurmaya hazırlanıyor! Ordu çölün altında saldırı provası yaptı

TRUMP AÇIKÇA HEDEF GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta Kazma Dağı'na yönelik yeni bir saldırının sinyalini verdi.

"Kazma Dağı'na çok yakında saldırabiliriz. Orada hareket eden herkesi tanıyoruz."

Trump daha önce de tesise saldırabileceklerini defalarca dile getirmişti.

ABD delinemeyen dağı vurmaya hazırlanıyor! Ordu çölün altında saldırı provası yaptı

ABD'NİN EN AĞIR BOMBALARI BİLE YETERSİZ KALABİLİR

Kazma Dağı'nın granit yapısı ve tesisin yerin derinliklerine inşa edilmesi Pentagon'un önündeki en büyük engellerden biri haline geldi.

CSIS'in analizine göre dağın altındaki tesis, ABD'nin en ağır nükleer olmayan bombaları için bile oldukça zor bir hedef.

ABD, Haziran 2025'te "Midnight Hammer Operasyonu" kapsamında İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Saldırılarda Tahran'ın nükleer programıyla bağlantılı bazı önemli noktalar imha edildi ancak derinlere gömülü İsfahan tesisinin yalnızca girişleri toprakla kapatılabildi.

Pentagon, envanterindeki MOP tipi sığınak delici bombaların İsfahan'daki tesisi tamamen imha edemeyeceği sonucuna vardı.

PENTAGON YENİ NESİL BOMBA İÇİN DÜĞMEYE BASTI

ABD ordusu bunun üzerine mevcut MOP'un yerini alacak ve daha derindeki hedeflere ulaşabilecek "yeni nesil delici" bomba için çalışmalara başladı.

Prototip çalışmaları için Eylül 2025'te sözleşme imzalandı. ABD Hava Kuvvetleri de haziran ayında yeni mühimmat için savunma sanayi şirketlerinden teklif istedi.

Ancak İran savaşı öncesinde atılan bir başka adım Pentagon'un hazırlıklarının boyutunu gözler önüne serdi.

SAVAŞTAN ÖNCE 1,2 MİLYON DOLARLIK ACİL SÖZLEŞME

ABD'nin "Epic Fury Operasyonu"nu başlatmasından dört gün önce Pentagon'a bağlı Savunma Tehdit Azaltma Ajansı, New Mexico'daki White Sands Füze Poligonu'nda bulunan özel yeraltı test tesisinin onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşme hazırladı.

Sözleşme, "hızla ortaya çıkan tehditlere karşı gizli yetenekleri doğrulamak üzere tasarlanmış canlı ateş testleri" için hazırlandı. Çalışmaların "zamana duyarlı bir ulusal güvenlik talimatı" kapsamında iki ila üç hafta içinde tamamlanması istendi.

Federal ihale kayıtlarına göre Pate Construction 17 Şubat'ta teklifini sundu ve sözleşmeyi ertesi gün aldı.

İRAN İÇİN YERALTI SALDIRISI TESTİ

CNN'e konuşan konuya yakın üç kaynak, White Sands'taki hazırlıkların İran savaşıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD, İran'ın en derine gömülmüş yeraltı tesislerini vurabilecek yöntemler geliştirmek ve belirli nükleer tesislere düzenlenecek saldırıları simüle etmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

CNN'in incelediği uydu görüntülerinde de 16-18 Şubat arasında White Sands'taki test sahasında kazı çalışmaları başladı. Araç hareketliliği ve kazılar mart ortasına kadar devam etti.

Kazma Dağı'na benzer şekilde söz konusu test sahası da granit kayaya oyuldu.

CNN, uydu görüntülerindeki çalışmaları doğrularken canlı ateş testinin gerçekleştirildiğini ve hazırlıkların kesin amacını bağımsız olarak teyit edemedi.

SALDIRI PLANI MASADA

CNN'e konuşan bir kaynağa göre ABD ordusu Kazma Dağı'na yönelik saldırı operasyonu üzerinde çalışmayı sürdürdü. Tesis, Trump'ın İran ile çatışmayı tırmandırmakla tehdit ettiği dönemde değerlendirilen hedef paketinin içinde yer aldı.

Saldırı planında ABD cephaneliğindeki en büyük bombalardan bazılarının kullanılması öngörüldü. Ancak mühimmatların İran'ın dağın altına taşıyabileceği unsurları imha edecek derinliğe ulaşıp ulaşamayacağı netleşmedi.

Pentagon bünyesindeki bazı birimler de derin yeraltı tesislerine yönelik saldırılar için kısa süre önce "hızlı planlama toplantısı" düzenledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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