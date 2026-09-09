Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
Fotoğraf Başlığı Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın otopsisinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Ağa ve Hayriye Üykü’nün silahla vurulduğu belirlenirken, çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirildi. Evdeki altın ve değerli eşyaların da kayıp olduğu öğrenildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Elazığ’da yangın ihbarıyla girilen evden çıkan manzara, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Karı koca yangında hayatını kaybetmişti ancak otopside ortaya çıkan kurşun izleri, çiftin önce öldürüldüğünü ardından evin ateşe verildiğini ortaya koydu.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
Başlık ResmiYangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

YANGIN ÇIKAN EVDEN KARI KOCANIN CESEDİ ÇIKTI

Korkunç olay dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
Başlık ResmiYangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
BAKMADAN GEÇME
Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü! Korkunç olayda Adli Tıp’tan kritik rapor çıktı
GÜNDEM

Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü! Korkunç olayda Adli Tıp’tan kritik rapor çıktı

VÜCUTLARINDA KURŞUN İZLERİ BULUNDU

Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
Başlık ResmiYangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

EV ATEŞE VERİLDİ! ALTIN VE DEĞERLİ EŞYALAR KAYIP

Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
Başlık ResmiYangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
İsveç’te göçmenlere “geri dön” teşviki
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
Karı kocayı öldürüp evi ateşe vermişler
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
KEREM'İN YENİ MAAŞI
KEREM'İN YENİ MAAŞI
UEFA uyardı, kriz çıkaran sözleşme değişti
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
Italiano'nun Erzurumspor FK maçı planı
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
Şanlıurfa’daki feci kazada ağır bilanço
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
Vefatının ardından o konuşması yürek burktu
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni servis tarifesi
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
Gıda fiyatları için harekete geçildi
GIDA FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE!
GIDA FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE!
Türkiye'de ki şirket için konkordato kararı verildi
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
Her sokağa kamera kurdu, mahallede tablo değişti
"3.0 İŞTE BUDUR"
NATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları
Kaydet
İsviçre'deki hidroelektrik santralinde patlama! İki kişi ağır yaralandı
İsviçre'de patlama! Yaralılar var
Kaydet
Gürcistan’dan havalanan uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan’dan havalanan uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.