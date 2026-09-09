Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın otopsisinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Ağa ve Hayriye Üykü’nün silahla vurulduğu belirlenirken, çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirildi. Evdeki altın ve değerli eşyaların da kayıp olduğu öğrenildi.

Elazığ’da yangın ihbarıyla girilen evden çıkan manzara, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Karı koca yangında hayatını kaybetmişti ancak otopside ortaya çıkan kurşun izleri, çiftin önce öldürüldüğünü ardından evin ateşe verildiğini ortaya koydu.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

YANGIN ÇIKAN EVDEN KARI KOCANIN CESEDİ ÇIKTI

Korkunç olay dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

VÜCUTLARINDA KURŞUN İZLERİ BULUNDU

Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

EV ATEŞE VERİLDİ! ALTIN VE DEĞERLİ EŞYALAR KAYIP

Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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