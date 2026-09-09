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Spor

Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam: Resmi açıklama bekleniyor

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Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam: Resmi açıklama bekleniyor

Günay Güvenç'in yokluğunda ikinci kaleci konumuna gelen ve Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sebebiyle Göztepe maçına ilk 11'de çıkan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Jankat Yılmaz, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile devam edecek.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, bu sezon etkili performansı sonrası milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükseldi.

Jankat Yılmaz, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 17 maçta görev yaptı.
Başlık ResmiJankat Yılmaz, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 17 maçta görev yaptı.

GALATASARAY'IN JANKAT KARARI

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Göztepe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 22 yaşındaki file bekçisinin, 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek kontratı için harekete geçildi.

Genç oyuncu, 3-2 biten Göztepe maçı sonrası galibiyet sevincini taraftarla yaşadı.
Başlık ResmiGenç oyuncu, 3-2 biten Göztepe maçı sonrası galibiyet sevincini taraftarla yaşadı.

YENİ SÖZLEŞME

Gazeteci Ali Nai Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, altyapıdan yetişen genç oyuncuyla yeni sözleşme yapacak. Dört yıllık olacağı öğrenilen anlaşmanın kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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