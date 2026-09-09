Güzellik merkezlerinde müşteri görüntülerinin izinsiz paylaşılması hukuki yaptırım doğurabilir. Hukukçu Sabri Canbolat, sözlü iznin yeterli olmadığını belirterek hapis, yüksek para cezası ve işletmenin kapatılmasına kadar varan yaptırımlar konusunda uyardı.

Son dönemde güzellik merkezlerinde trend olan, operasyon öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğraflarının paylaşımı işletmeye reklam olarak kazanç sağlarken, müşteriler yönünden ‘gizlilik’ tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Müşteri sözlü olarak “çekebilirsin” dese bile açık rıza yani yazılı izin bulunmadığı sürece Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği işletme suç işlemiş oluyor. Açık rıza metninin kapsamını ve olası ihlal durumlarında doğabilecek yasal yükümlülükleri Hukukçu Sabri Canbolat’a sorduk.

Güzellik merkezlerine KVKK hatırlatması

“FOTOĞRAF PAYLAŞILDIKTAN SONRA TÜM SORUMLULUK İŞLETMEYE AİT”

İzin metninin son derece açık düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Canbolat, “Burada ispat yükü de önem taşıyor. İşletmenin, ilgili kişinin hangi amaçla ve hangi kapsamda rıza verdiğini ortaya koyabilecek şekilde hareket etmesi gerekir. Kişinin fotoğrafının yalnızca çekilmesine izin vermesi ile bu fotoğrafın işletmenin Instagram, Facebook veya internet sitesinde reklam amacıyla yayımlanmasına izin vermesi aynı şey değil. Fotoğraf paylaşıldıktan sonra doğabilecek tüm zarar işletmeye ait” dedi.

Güzellik merkezlerine KVKK hatırlatması

“MİLYONLARCA LİRAYI BULAN PARA CEZASI VAR”

Canbolat, hukuki yaptırımın suçun niteliğine göre değişebileceğine dikkat çekerek, “1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da verilebilir. Milyonlarca liraya varan çok ağır para cezaları ve işletmeyi kapatmaya kadar gidecek yaptırımlar uygulanabilir.

Güzellik merkezlerine KVKK hatırlatması

Özellikle tedavi veya estetik işlem nedeniyle kişinin yüzünün, vücudunun ya da değişimini gösteren görüntülerin çekilmesi söz konusuysa, bu kullanım için alınan iznin kapsamı son derece açık olmalı. Burada ispat yükü de önem taşıyor. İşletmenin, ilgili kişinin hangi amaçla ve hangi kapsamda rıza verdiğini ortaya koyabilecek şekilde hareket etmesi gerekir” diye konuştu.



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