Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bakırköy’de bir güzellik merkezinde gizli kamera ile çekilen müşteri görüntülerinin ücret karşılığında, sosyal medyada izletildiği iddiasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin Küçükçekmece’deki adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerin sosyal medya platformu üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma yeni bir gelişme daha oldu.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!
Başlık ResmiGizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!
Başlık ResmiGizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!
ÖNERİLEN HABERLER
Güzellik merkezinde skandal! 14 bin görüntü gizlice kaydedilip ücret karşılığı yayınlanmış
GÜNDEM

Güzellik merkezinde skandal! 14 bin görüntü gizlice kaydedilip ücret karşılığı yayınlanmış

1 GÖZALTI DAHA

Şüpheli A.Ç. (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!
Başlık ResmiGizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!
Başlık ResmiGizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun Telegram üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bakırköy
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
Güzellik merkezindeki gizli kamera düğümü çözülüyor
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
DUVARI KIRDILAR
DUVARI KIRDILAR
9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
Haritada 22 ilde kırmızı alarm
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
"767 bin lira dedemin mezarının bakımı için"
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu!
OĞLU HAYATINI ALTÜST ETTİ!
OĞLU HAYATINI ALTÜST ETTİ!
Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Kartal, G.Saray'ın listesindeki yıldız için devrede
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
Yeni görev verildi, geçmişi silinmedi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFA'dan iki isme ceza
Lyon maçının faturası ağır! UEFA'dan iki isme ceza
Kaydet
Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
Kaydet
'Şekersiz' diye tüketenler dikkat! Türkiye'de her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek
'Şekersiz' diye tüketenler dikkat! Risk yüzde 57 daha yüksek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.