Bakırköy’de bir güzellik merkezinde gizli kamera ile çekilen müşteri görüntülerinin ücret karşılığında, sosyal medyada izletildiği iddiasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin Küçükçekmece’deki adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerin sosyal medya platformu üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma yeni bir gelişme daha oldu.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

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1 GÖZALTI DAHA

Şüpheli A.Ç. (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gizli kamera düğümü çözülüyor! Bakırköy’deki güzellik merkezindeki skandalda bir gözaltı daha!

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun Telegram üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bakırköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBakırköy

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