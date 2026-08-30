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"Durumu iyi, espri bile yapıyor!" Cem Yılmaz'ın sağlık durumunda yeni gelişme

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Fotoğraf Başlığı Durumu iyi, espri bile yapıyor! Cem Yılmazın sağlık durumunda yeni gelişme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyoya alınarak stent tedavisi gördü. Yoğun bakımda tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hatta espri yapıyor" dedi. Doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit ise 24 saatin ardından servise alınabileceğini açıkladı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yılmaz'ın tedavisine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediliyor.

EVİNDE RAHATSIZLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde bulunan Cem Yılmaz, dün akşam saatlerinde Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Cem Yılmaz
Başlık ResmiCem Yılmaz

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, ANJİYO YAPILDI

Saat 20.30 sıralarında ÇOMÜ Hastanesi'ne getirilen Yılmaz, Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından anjiyoya alındı.

Yılmaz'ın el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren işlemde balon ve stent uygulamasıyla tıkalı damarlarına müdahale edildi. Ünlü komedyenin yoğun bakıma alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz'ın büyük bir kalp kriziyle hastaneye getirildiğini belirterek, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

Akşit, "Anjiyosu da çok güzel geçti. Bilinci açık. Yaklaşık iki saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz
Başlık ResmiCem Yılmaz

BAKAN MEMİŞOĞLU: GENEL DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Memişoğlu, "Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Durumu iyi, espri bile yapıyor! Cem Yılmazın sağlık durumunda yeni gelişme
Başlık ResmiDurumu iyi, espri bile yapıyor! Cem Yılmazın sağlık durumunda yeni gelişme

🟥 REKTÖR ERENOĞLU: HATTA ESPRİ YAPIYOR

Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi ise ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu verdi.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Erenoğlu, Yılmaz'a Ayvacık Devlet Hastanesi'nde çok iyi bir ilk müdahale yapıldığını, ardından üniversite hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Yılmaz'ın sorunlu damarlarına Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından başarıyla müdahale edildiğini belirten Erenoğlu, "Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın, Prof. Dr. Ercan Akşit ve Genel Sekreter Oğuz Ünal ile birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor." dedi.

Erenoğlu, Yılmaz'a hastaneye yeni kazandırılan anjiyo cihazıyla müdahale edildiğini belirterek, "Kontrol altında. Her şey yolunda giderse servise alacağız ve sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

AKŞİT: 24 SAATİ DOLDURUNCA SERVİSE ALACAĞIZ

Prof. Dr. Ercan Akşit de Yılmaz'ın durumunun iyi seyretmeye devam ettiğini açıkladı.

Kalp krizine bağlı muhtemel komplikasyonlara karşı Yılmaz'ın yoğun bakımda tutulduğunu belirten Akşit, "Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız." ifadelerini kullandı.

Böylece kalp krizi sonrası anjiyo ve stent uygulanan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve durumunun olumlu seyretmesi halinde servise alınmasının planlandığı bildirildi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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