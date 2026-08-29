Beşiktaş'ta ilk 11'in 10'u belli: Italiano'nun Vlahovic, Poku ve Miretti kararı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Çorum Futbol Kulübü maçının hazırlıkları sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmada görev vereceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Beşiktaş’ta 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Çorum Futbol Kulübü ile maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun, Tüpraş Stadyumu'nda sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 büyük ölçüde şekillenmeye başladı.

Vincenzo Italiano

ORTA SAHADA SALİH, ORKUN, OLAITAN

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kalesinde Alexander Nübel görev yapacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Stoper tandeminin Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu’dan oluşması planlanıyor. Orta alanda Salih Özcan görev yapacak. Salih’in önünde kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaitan forma giyecek.

Orkun Kökçü

SAĞDA CERNY VEYA POKU

Hücum hattında teknik heyetin vereceği son karar bekleniyor. Vaclav Cerny ile yeni transfer Ernest Poku’nun durumu maç saatine doğru netlik kazanacak. İki oyuncudan birinin sağ kanatta görev yapması beklenirken, diğer kanatta da Leandro Trossard forma giyecek. Santrfor bölgesinde ise yıldız transfer Dusan Vlahovic’in ilk 11’de başlaması planlanıyor.

Ernest Poku

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Fabio Miretti’nin de Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalyan orta saha oyuncusunun, maçın ilerleyen dakikalarında süre alacağı öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası