Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün duvara çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, otobüsün kaza yapmasına neden olan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde seyir halindeki İETT otobüsü, dün bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 16 kişi de yaralandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselmiştir. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 16 kişi de yaralanmıştır" denildi.

2 kişi ölmüştü! İETT otobüsünün kaza yapmasına sebep olan sürücü gözaltında!

ANİ ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ, KAZAYA SEBEP OLDU

Kazayla ilgili İETT'den yapılan açıklamada, BN1 hattında görev yapan otobüsün saat 16.48'de Zeytinburnu mevkisinde önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi sebebiyle kaza yapmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak site duvarına çarptığı kaydedildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, otobüsün önünde bir sağa bir sola giderek kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

2 kişi ölmüştü! İETT otobüsünün kaza yapmasına sebep olan sürücü gözaltında!

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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