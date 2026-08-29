Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşması nedeniyle Cunda Adası ile Maden Adası arasında yürünebilir bir yol oluşuyor. Görenlerin çok beğendiği yol çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşması ile Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahı, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisine gelen yerli ve yabancı turistler, suyun sığ olduğu kısımdan yürüyerek karşı adaya geçme deneyimini yaşıyor.

Özellikle yaz aylarında bölgenin sığlaşması, ziyaretçilerin denizin içerisinden yürüyerek ilerlemesine imkan sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de etkisiyle bölgeyi merak eden çok sayıda ziyaretçi Yalancı Boğaz'a geliyor.

Denizin ortasında yürüyüş! Ayvalık’ta Cunda ile Maden Adası arasındaki doğal rota ilgi görüyor

500 METRELİK YOL OLUŞUYOR

Doğal güzelliği ve çevresindeki ada manzarasıyla dikkat çeken bölgede turistler yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda yürüyüş yapıp fotoğraf ve video çekiyor.

Bazı kısımlardan suyun bel hizasına dek yükselmesi ve akıntı olması sebebiyle ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde uyarı tabelaları da yer alıyor.

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bölgedeki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini kaydetti.

Denizin ortasında yürüyüş! Ayvalık’ta Cunda ile Maden Adası arasındaki doğal rota ilgi görüyor

"YÜZME BİLMEYENLER GİTMESİN"

Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini söyleyerek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi hususunda uyarıda bulundu.

Akıntının tehlike oluşturabileceğini söyleyen Özgültekin, şunları kaydetti:

"Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir."

Denizin ortasında yürüyüş! Ayvalık’ta Cunda ile Maden Adası arasındaki doğal rota ilgi görüyor

GRUP TURLARI DÜZENLENİYOR

Özgültekin, bölgeye gruplar halinde yapılan turlarla gidilebildiğini söyleyerek, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini belirtti.

Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği olduğunu kaydederek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Almanya'dan ailesiyle Ayvalık'a giden Yaşar Toplucuk ise bölgeyi çok beğendiklerini söyledi.

Denizin ortasında yürüyüş! Ayvalık’ta Cunda ile Maden Adası arasındaki doğal rota ilgi görüyor

"ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ DENİZDE YÜRÜDÜK"

Denizin içerisinden yürüdüklerini anlatan Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.

Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu fakat dönüşte akıntı sebebiyle dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı da bölgeyi sosyal medyada görmesinin ardından merak edip geldiklerini aktardı.

Denizin ortasında yürüyüş! Ayvalık’ta Cunda ile Maden Adası arasındaki doğal rota ilgi görüyor

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DENEYİMLEDİM"

Suyun çok temiz olduğunu kaydeden Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim." dedi.

Tatilcilerden Gönül Yaşar da suyun temiz olduğunu, yürüyüş esnasında balıkları gördüğünü ve bölgeden keyif aldığını belirtti.

Ailesiyle bölgeye giden 14 yaşındaki Mustafa Kartal ise burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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