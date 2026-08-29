İdris Naim Şahin’e ait üç araç Kuriş örgütü, kaçak Belaruslu diplomat ve FETÖ’cü bir aile tarafından kullanıldı. Şahin “Haberim yok” dedi. Ancak Bakan Akın Gürlek “İfadeler ile kayıtlar birbirini tutmuyor” derken, uzmanlar da, Şahin’in tutuklanabileceğine işaret etti.

Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde ismi gündeme gelen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile ilgili “örgüte yardım” iddiaları giderek kuvvetleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt liderinin firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın İstanbul’dan Muğla’ya kaçışında kullanılan “çakarlı” aracın yankıları sürüyor.

Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen geçiş üstünlüğüne sahip araçla ilgili en çarpıcı açıklama önceki akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Bakan Gürlek “haberim yok” diyen Şahin’in açıklamalarında birçok tutarsız noktalar olduğuna işaret etti.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için çember daralıyor: ‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!

Örgüt üyelerinin dikkat çekmemek ve takibi zorlaştırmak amacıyla Şahin’e ait araçları kullandığını belirten Gürlek, Şahin’in aracı bir firmadan kiraladığına yönelik savunmasının dosyayla eşleşmediğini söyledi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için çember daralıyor: ‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!

İFADELER VE KAYITLAR TUTARSIZ

Bakan Gürlek “İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kendisi kiralama yoluyla bu aracı verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Hilmi Tuna Kuriş’in kaçışında kullanılan aracın şoförlüğünü de yapan Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var” ifadelerini kullandı.

HUKUKÇULARDAN CİDDİ UYARI

Bir televizyon kanalında konuyu hukuki açıdan değerlendiren hukukçu Hadi Dündar da, aynı şekilde, eski bakanın “Araç otoparkta duruyordu, haberim yoktu” şeklindeki savunmasının teknik deliller karşısında makul bir sebep olmadığını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için çember daralıyor: ‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) teknolojisine dikkat çeken Dündar “PTS kayıtları, ücretli geçişlerde araç içindeki kişilerin yüzlerini dahi net bir şekilde ortaya çıkaracak kalitededir. Şahin’in kiraladığını söylediği aracın otoparkta durmadığı, defalarca kullanıldığı bu somut kayıtlarla ispatlanmıştı" dedi.

Dosyadaki ifadelerin tamamının henüz kamuoyuna yansımadığını söyleyen Dündar “İdris Naim Şahin’in bu çelişkileri gidermek üzere savcılıkça ifadesine başvurulacaktır. Eğer örgütlü bir suç dosyasında gerçekler gizlenir veya yanlış beyanda bulunulursa, Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘suçluyu kayırma’ maddesi kapsamında adli süreç genişletilebilir ve tutuklamaya kadar varan kararlar çıkabilir” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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