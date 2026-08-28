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Tırın camını kaldırım taşıyla indirdi! Trafikteki öfke patlamasının bedeli ağır oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, kendisine arkadan çarpan tırın sürücüsüne öfkelenerek aracın camını kaldırım taşıyla kıran ve tır şoförünün de paniğe kapılarak otomobili ezip olay yerinden kaçmasına neden olan sürücüye rekor ceza kesildi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan korku dolu kavganın ardından başlatılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü H.E.E.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erdemli
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