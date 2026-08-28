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Ünlüleri ve sporcuları soyan 'Ponzi Mine' yakalandı! Kendini bazen avukat bazen Yahudi iş adamı olarak tanıtmış

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Türkiye'de, aralarında bürokrat, ünlü isim ve sporcu olmak üzere birçok kişiyi dolandırmak suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'ten beri aranan 'Ponzi' lakaplı Mine Mumcu, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkında 38 UYAP araması bulunan Mumcu'nun işletme mezunu olduğu, iletişime geçtiği insanlara bir dönem kendini avukat olarak tanıttığı, bazı zamanlarda ise Yahudi işadamı olarak tanıtıp isminin 'Maria Mine Mumcu' olarak söylediği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü şahısların yakalamasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, kritik bir ismi gözaltına alındı.

2023'ten bu yana aranması bulunan ve daha önce işlediği suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan, aralarında ünlü isim ve sporcular olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki ‘Ponzi Mine’ lakaplı Mine Mumcu, Kadıköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ünlüleri ve sporcuları soyan 'Ponzi Mine' yakalandı! Kendini bazen avukat bazen Yahudi iş adamı olarak tanıtmış
Başlık ResmiÜnlüleri ve sporcuları soyan 'Ponzi Mine' yakalandı! Kendini bazen avukat bazen Yahudi iş adamı olarak tanıtmış

KADIKÖY'DE BİR KAFEDE YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan çalışmalarda yeri tespit edilen Mumcu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye’de bir kafede oturduğu esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüpheliye yaptığı üst aramasında Mine Mumcu’nun üzerinden başka bir kadına ait kimlik kartı ele geçirildi. Şahsın bu yöntemle uzun bir süredir saklandığı öğrenildi.

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'PONZİ MİNE' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mumcu, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliye burada yapılan detaylı sorgulamada, rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kooperatif dolandırıcılığı, yağma gibi suçlardan 38 adet UYAP aranmasının olduğu öğrenildi.

Ünlüleri ve sporcuları soyan 'Ponzi Mine' yakalandı! Kendini bazen avukat bazen Yahudi iş adamı olarak tanıtmış
Başlık ResmiÜnlüleri ve sporcuları soyan 'Ponzi Mine' yakalandı! Kendini bazen avukat bazen Yahudi iş adamı olarak tanıtmış

KENDİNİ YAHUDİ İŞADAMI OLARAK TANITTI

Öte yandan Mine Mumcu’nun işletme mezunu olduğu, kendini iletişime geçtiği insanlara bir dönem avukat olarak tanıttığı, bazı zamanlarda ise Yahudi işadamı olarak tanıtıp isminin 'Maria Mine Mumcu' olarak söylediği ve böylece birçok ünlü isim, sporcu ve bürokratla bu şekilde iletişime geçip, güven aşıladığı öne sürüldü.

35 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞ

Mumcu'nun, çok sayıda kişiyi "ponzi sistemi" olarak bilinen yüksek kar vaadiyle yaklaşık 35 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Son olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kadıköy
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