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Spor

ÖZEL │ Galatasaray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı: Dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri

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ÖZEL │ Galatasaray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı: Dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Rafael Leao’nun Sporting CP altyapısında beraber çalıştığı eski teknik direktörü Tiago Fernandes, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Öğrencisinin teknik özelliklerine ve muhtemel transferde sarı-kırmızılılara vermesini beklediği katkıya değinen Fernandes, “Türk futbolu için eşsiz bir oyuncu” dedi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Hücum hattına takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray, Serie A ekibi Milan’ın 27 yaşındaki yıldızı Rafael Leao’nun transferi için beklemeye başladı. İtalyan ekibine ve oyuncuya son teklifini yapan sarı-kırmızılılar, Aston Villa’nın da transfer etmek istediği Portekizli oyuncudan gelecek karara odaklandı. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği transferle ilgili Leao’nun Portekiz’den antrenörü Tiago Fernandes, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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“ONDA ÖZEL BİR OYUNCU PROFİLİ VAR”

Öğrencisinin altyapıdaki dönemiyle ilgili konuşan Tiago Fernandes, “Leão, 14 yaşındayken Sporting’de beraber çalışmıştık. Onda özel bir oyuncu profili gördüm çünkü becerileri, çevikliği, hızı, yeteneği ve potansiyeliyle diğer tüm oyunculardan farklı özelliklere sahipti. Benim için o, hayatımda çalıştırdığım en iyi oyuncuydu çünkü onun için çok parlak bir gelecek görüyordum. Bence Türk futbolu için eşsiz bir oyuncu ve şu anda liginizde bulunan oyuncuların çoğundan daha iyi seviyede” dedi.

Rafael Leao (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiRafael Leao (Fotoğraf: Instagram)
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“DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMINDA DA OYNAR”

Portekizli oyuncunun seviyesinden övgüyle bahseden Fernandes, “Bence Leao'nun potansiyeli göz önüne alındığında, dünyanın en iyi 5 takımından herhangi birinde oynayabilir. O kadrolarda kesinlikle yeri var. Belki daha fazla özgüvene ihtiyacı var ve takımının da onun özelliklerini daha iyi anlaması gerekiyor ancak genel olarak, Rafael Leao'nun dünya futbolunun en iyi 10 oyuncusu arasında olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

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“SÜPER LİG İYİ BİR TERCİH OLABİLİR”

Galatasaray ve Aston Villa’nın transferinde yarış halinde olduğu Leão’nun vereceği karara değinen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Türkiye’de Rafael'in gelişmesini devam ettirmesi için iyi bir ortam var ama yine de onun İngiltere, İtalya veya İspanya'da oynadığını görmeyi tercih ederdim. Barcelona, Manchester City, Manchester United veya büyük liglerdeki herhangi bir üst düzey kulüpte oynayacak yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum. Bence Leão, o takımlarda da yer almayı hak eden bir oyuncu. Ancak Türk futboluna giderse bunun da iyi olacağını düşünüyorum; çünkü burası yeteneklerini sergileme, gol atma ve milli takımın ilk 11'inde yer kapma mücadelesi verme fırsatı sunabilir.

“OSIMHEN İLE DİNAMİK YAPI OLUŞTURUR”

Leão’nun muhtemel transferde Osimhen ile iyi bir uyum yakalamasını beklediğini vurgulayan Fernandes, “Osimhen ile birlikte oynaması, bence Galatasaray adına harika olurdu. Aynı takımda iki yıldız oyuncuyu sahaya sürmek kolay değildir; ancak Galatasaray'ın, onların birlikte oynamasını sağlayacak taktiksel bir alana sahip olduğuna inanıyorum. Böylesine üst düzey oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde birlikte mücadele ettiğini ve büyük başarılara imza attığını görmeyi çok isterim; bunu göreceğimi de umuyorum. Bu ikili, güçlü bir dinamik yapı oluşturabilir. Ayrıca Osimhen de Rafael'in hemen yanında oynayarak daha da gelişebilirdi.” ifadelerini kullandı.

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“MBAPPE VE HENRY GİBİ”

Portekizli yıldızı teknik özellikleri bakımından dünyaca ünlü yıldızlara benzeten 44 yaşındaki başarılı çalıştırıcı son olarak şunları söyledi:

Leão’yu beş sezon boyunca, yani 14, 17, 18 ve 19 yaşlarındayken eğittim. Ayrıca Sporting'de A takıma yükseldiğinde de onun antrenörlüğünü yaptım. Bence o, Kylian Mbappé ve Thierry Henry gibi inanılmaz hıza ve yüksek teknik kaliteye sahip oyunculara benziyor. Leão, antrenörünün tam güvenine sahipse her yerde iyi bir performans sergileyebilir. O, tam anlamıyla bir yıldız ve olağanüstü yeteneklere sahip bir futbolcu.

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