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Spor

İş ilanıyla başkan arıyorlardı! Başvurular dikkat çekti

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İş ilanıyla başkan arıyorlardı! Başvurular dikkat çekti

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Aydınspor Kulübü şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanı ile arıyor. İlana 36 saatte binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

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Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı düğmeye bastı.

Taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken, sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini istiyor. Bu kapsamda harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı açtı.

İŞ İLANI AÇTILAR

"Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

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BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Ülke genelinde dikkat çeken ve 36 saat yayında kalan ilana yapılan başvurular ise dikkat çekti. Yoğun ilginin ardından ilan başvurulara kapatılırken, "Kulüp Başkanı Aranıyor" ilanına bin 391 kişi başvurdu, 18 bin 274 kişi görüntüledi.

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, gelen başvurunun incelendiği, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen, Aydınspor'a vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla önümüzdeki süreçte iletişime geçileceği bildirildi.
Kulübün hedefinin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı vurgulanırken, Aydınspor'un geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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