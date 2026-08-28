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Dünya

Tibet'te baraj patladı! Halk yüksek noktalara kaçıyor! Zamana karşı yarış başladı

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Tibet'te baraj patladı! Halk yüksek noktalara kaçıyor! Zamana karşı yarış başladı
Fotoğraf Başlığı Nepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı

Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan sel ve heyelanlarda can kaybı 469’a yükseldi. Bölgede 1300’den fazla kişiden ise haber alınamıyor. Yetkililer, Tibet’teki barajın patladığını duyurdu. Helikopterle arama kurtarma çalışmaları durdurulurken, halkın yüksek bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

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Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerinde etkili olan şiddetli sel, büyük bir felakete yol açtı. Sel sularına kapılan kişileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının 469’a yükseldiği açıklandı.

TİBET'TE BARAJ PATLADI

Yetkililer, Tibet’teki barajın patladığını duyurdu. Helikopterle arama kurtarma çalışmaları durdurulurken, zamana karşı yarış başladı. Reuters'ın haberine göre halk, yüksek noktalara kaçıyor.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

Kathmandu Post’un haberine göre Nepal polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 469 olduğunu duyurdu. Sel nedeniyle çok sayıda köprü yıkılırken, yollar da hasar gördü. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye helikopterler gönderildi.

Nepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı
Başlık ResmiNepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı

1300’DEN FAZLA KAYIP VAR

Yetkililer daha önce Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300’den fazla kişinin kayıp olduğunu bildirmişti. Felaketin Nepal’in yanı sıra Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni de etkilediği, burada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 558 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Nepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı
Başlık ResmiNepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı

FELAKETİN GÖLGESİNDE FESTİVAL DÜZENLENDİ

Öte yandan felaketin gölgesinde Nepal’in Lalitpur kentindeki Banglamukhi Tapınağı’nda Janaipurnima Festivali düzenlendi. Hindu inancına göre çeşitli dini ritüellerin gerçekleştirildiği festivalde rahipler, katılımcıların bileklerine “doro” adı verilen ipleri bağladı.

Nepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı
Başlık ResmiNepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı

DEPREM DEĞİL BUZUL ÇÖKMESİ

Sel ve heyelanların nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bölgede meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin deprem değil, buzul çökmesi kaynaklı olduğunu açıkladı. Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da dağlık alandan kopan buzul parçalarının çığı tetikleyerek sel felaketine yol açmış olabileceğini belirtti.

Nepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı
Başlık ResmiNepaldeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sular evleri yuttu, ölü sayısı 450yi aştı

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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