Kanada’yı çileden çıkaracak karar! Trump gölün adını değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile artan ticaret geriliminin ortasında dikkat çeken bir karar açıkladı. Trump, ABD ile Kanada arasında bulunan Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' olarak değiştirilmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Trump, iki ülke arasında bulunan Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' olarak değiştirilmesi için başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olmak üzere Amerika Gölü olarak değiştireceğiz” dedi.

Oval Ofis'te Trump'ın arkasında ABD-Kanada sınırını gösteren iki haritanın bulunması da dikkat çekti. Haritalardan birinde gölün üzerine kırmızı harflerle “Amerika Gölü” ifadesi yazıldı.

KANADA'YA SERT SÖZLER

Trump, bir gazetecinin ABD'nin müttefiki Kanada'yı neden hedef aldığı yönündeki sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

Kanadalı yetkililerin ABD'ye kötü davrandığını savunan Trump, “Onlar kötü insanlar” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca ticaret konusunda en zor ülkenin Kanada olduğunu öne sürdü.

ABD ile Kanada arasında ticaret görüşmelerinin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump'ın yeni tarifeleri cumartesi günü yürürlüğe girmişti. Kanada da salı günü ABD'ye karşı misilleme tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise gelişmelerin ardından, “Saldırıya uğradığınızda savaştasınız. Biz saldırıya uğradık” açıklamasını yapmıştı.

DAHA ÖNCE DE MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ontario Gölü'ne yönelik isim değişikliği, Trump'ın daha önce Meksika Körfezi için aldığı kararı akıllara getirdi. Trump, Ocak 2025'te Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmişti.

ABD federal hükümeti yeni adı kullanmaya başlarken, Meksika söz konusu değişikliği kabul etmedi. Yeni isim uluslararası alanda da genel kabul görmedi.

BİR SONRAKİ HEDEFİ OKYANUSLAR

AFP'nin haberine göre Trump, Ontario Gölü'nün adını değiştirme fikrinin uzun süredir aklında olduğunu belirterek, bir sonraki hedefin okyanuslar olabileceğinin de sinyalini verdi.

ABD Başkanı, “Şimdi bize sadece bir okyanus kaldı. Belki Atlantik ve/veya Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini de değiştiririz” dedi.

Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin New York eyaleti arasında yer alan Ontario Gölü, beş büyük göl arasında yüz ölçümü bakımından en küçüğü olarak biliniyor. Kanada'nın en büyük kenti Toronto da gölün kuzeybatı kıyısında bulunuyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunması ve Grönland'a yönelik toprak talepleri de müttefikleriyle yaşadığı gerilimlerin başlıca başlıkları arasında yer almıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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