Polonya’dan nükleer silah kararı! ABD’nin askeri varlığına net cevap

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, ABD’nin ülkedeki gelecekteki askeri varlığında nükleer silahların bulunabileceği yönündeki açıklamalara net cevap verdi. Zalewski, Polonya’nın topraklarında nükleer savaş başlığı istemediğini söyledi.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ülke basınına değerlendirmelerde bulunan Zalewski, ABD’nin Polonya’daki gelecekteki askeri varlığına ilişkin açıklamaları değerlendirdi.

"POLONYA NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI İSTEMİYOR"

ABD’nin Polonya’daki askeri varlığının ilerleyen dönemde nükleer silahları da kapsayabileceği yönündeki söylemlere açık cevap veren Zalewski, “Hayır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Polonya, topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyor.” ifadelerini kullandı. Zalewski, Polonya’nın NATO’nun nükleer caydırıcılık kapasitesinin bir parçası olmayı istediğini belirtti. Ancak bunun ülke topraklarında nükleer savaş başlığı konuşlandırılması anlamına gelmediğinin altını çizdi.

ABD ASKERLERİ İÇİN KALICI ÜS GÖRÜŞMESİ

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı, görüşmede ABD’nin ülkede kalıcı bir askeri üs kurması konusunun da ele alındığını aktardı.

Zalewski, Polonya’da ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılabileceği birden fazla üs ve bölge konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Polonya'da ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve birkaç yer hakkında konuşmalarımız sürüyor.” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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