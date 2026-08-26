Amasya'da geçen ay çocukları ve torunlarıyla 100. yaş gününü kutlayan Ali Gezer’de kahreden haber geldi. Gezer, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

1 Temmuz 1926 doğumlu 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer, geçtiğimiz ay ailesi tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması ile gündeme gelmişti. 6 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerle gözleri göremeyen 100 yaşındaki Gezer için ailesinin gösterdiği sevgi, görenlerin yüreğini ısıtmıştı.

KAHREDEN HABER

Uzun yıllar boyunca hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Ali Gezer, hayatını kaybetti. Gezer, Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Geçen ay 100 yaşına girmişti! 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer’den kahreden haber!

AİLESİ SÜRPRİZ HAZIRLAMIŞTI

Amasya’da 1 Temmuz 1926 doğumlu 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer için 100 yaşına girmesi dolayısıyla geçtiğimiz ay, doğum günü organizasyonu düzenlenmişti. 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yapmıştı.

Geçen ay 100 yaşına girmişti! 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer’den kahreden haber!

"EVİMİZİN BEREKETİ"

Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edilmişti. 6 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerle gözleri görmeyen babasının hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Kerim Gezer, "Babam evimizin bereketidir. Başımızın üstünde yeri vardır" demişti.

Geçen ay 100 yaşına girmişti! 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer’den kahreden haber!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya

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