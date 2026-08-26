Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!
Fotoğraf Başlığı Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiyeyi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

Alman dergisi Der Spiegel, yaklaşan seçimlerdeki iç siyasi sıkışmışlığını aşmak isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD'yi bile karşısına alarak Türkiye'yi hedef tahtasına oturttuğunu ve bu hamlelerin tamamen seçmeni konsolide etmeye yönelik boş vaatlerden ibaret olduğunu yazarak stratejiyi deşifre etti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik sürdürdüğü askeri saldırıları ve Ankara’yı hedef alan saldırgan söylemlerini derinlemesine inceledi.

Washington'ın itirazlarına ve uyarılarına rağmen Tel Aviv'in kendi bildiğini okuduğuna dikkat çeken Alman dergisi, şu tespitte bulundu:

İsrail neden Suriye’ye saldırmaya devam ediyor? ABD’nin iradesine aykırı olarak İsrail, Suriye’deki hedefleri vuruyor ve hatta NATO üyesi Türkiye’yi düşman ilan ediyor. Benjamin Netanyahu, bu saldırıları bir tehdide karşı savunma olarak sunuyor. Bu anlatı, seçim kampanyasına çok iyi uyuyor.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin İdlib'deki eski Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği bombalamanın askeri bir akıl mantığı barındırmadığı, tamamen siyasi bir mesaj amacı taşıdığı ifade edildi:

"Askeri açıdan saldırı için bir neden göremiyor ancak siyasi açıdan bir neden var: İsrail, Suriye hükümetiyle yapılacak yeni müzakerelerden önce herkese, istediği zaman Kuzey Suriye’de bile saldırı düzenleyebileceğini göstermek istedi."

Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!
Başlık ResmiAlman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

"KUDÜS'TE TÜRKİYE ARTIK BİR DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, İsrail'in bu hamlesini "gereksiz bir tırmanış" ve "Türkleri kışkırtma hamlesi" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Alman dergisi, Washington ile Tel Aviv arasındaki gerilimin altını çizdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın söz konusu açıklamaları öfkeyle yalanladığını belirten Der Spiegel, "Kudüs’te Türkiye artık bir düşman olarak görülüyor. Hatta muhalefet politikacıları ve eski Başbakan Naftali Bennett bile Türkiye’yi şimdiden 'yeni İran' olarak nitelendirdi." değerlendirmesini paylaştı.

Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!
Başlık ResmiAlman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Güney’e doğru yayılan bir Türk askeri varlığını tolere etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalarına yer verilen analizde, Tel Aviv sokaklarındaki seçim afişlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da "düşman" olarak gösterildiği hatırlatıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur’un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı
Başlık ResmiSuriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur’un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı

"SAVAŞ, SEÇİM KAMPANYASININ BAŞKA ARAÇLARLA DEVAMIDIR"

Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatabilmek adına riskli adımlar attığına işaret edilen yazıda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yaklaşan seçimlerde iktidarını korumak için Netanyahu, 'İsrail’in düşmanlarını yeneceğine dair boş vaatlere' güveniyor. Bunlara, Suriye’de henüz düşman haline getirdiği kişiler de dahil."

ÖNERİLEN HABERLER
Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG
GÜNDEM

Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
Okul formalarında yeni dönem, her öğrenci için zorunlu
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor, Macaristan'da tur peşinde: Ferencvaros karşısında 4 eksik var
Trabzon tur peşinde: Ferencvaros maçında 4 eksik
Kaydet
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ni kimin yöneteceğini açıkladı
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ni kimin yöneteceğini açıkladı
Kaydet
Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….
Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.