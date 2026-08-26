Alman dergisi Der Spiegel, yaklaşan seçimlerdeki iç siyasi sıkışmışlığını aşmak isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD'yi bile karşısına alarak Türkiye'yi hedef tahtasına oturttuğunu ve bu hamlelerin tamamen seçmeni konsolide etmeye yönelik boş vaatlerden ibaret olduğunu yazarak stratejiyi deşifre etti.

Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik sürdürdüğü askeri saldırıları ve Ankara’yı hedef alan saldırgan söylemlerini derinlemesine inceledi.

Washington'ın itirazlarına ve uyarılarına rağmen Tel Aviv'in kendi bildiğini okuduğuna dikkat çeken Alman dergisi, şu tespitte bulundu:

İsrail neden Suriye’ye saldırmaya devam ediyor? ABD’nin iradesine aykırı olarak İsrail, Suriye’deki hedefleri vuruyor ve hatta NATO üyesi Türkiye’yi düşman ilan ediyor. Benjamin Netanyahu, bu saldırıları bir tehdide karşı savunma olarak sunuyor. Bu anlatı, seçim kampanyasına çok iyi uyuyor.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin İdlib'deki eski Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği bombalamanın askeri bir akıl mantığı barındırmadığı, tamamen siyasi bir mesaj amacı taşıdığı ifade edildi:

"Askeri açıdan saldırı için bir neden göremiyor ancak siyasi açıdan bir neden var: İsrail, Suriye hükümetiyle yapılacak yeni müzakerelerden önce herkese, istediği zaman Kuzey Suriye’de bile saldırı düzenleyebileceğini göstermek istedi."

Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

"KUDÜS'TE TÜRKİYE ARTIK BİR DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, İsrail'in bu hamlesini "gereksiz bir tırmanış" ve "Türkleri kışkırtma hamlesi" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Alman dergisi, Washington ile Tel Aviv arasındaki gerilimin altını çizdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın söz konusu açıklamaları öfkeyle yalanladığını belirten Der Spiegel, "Kudüs’te Türkiye artık bir düşman olarak görülüyor. Hatta muhalefet politikacıları ve eski Başbakan Naftali Bennett bile Türkiye’yi şimdiden 'yeni İran' olarak nitelendirdi." değerlendirmesini paylaştı.

Alman basını manşetlere taşıdı! Siyasi ömrünü uzatmak için Türkiye'yi düşman ilan edip seçmeni kandırıyorlar!

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Güney’e doğru yayılan bir Türk askeri varlığını tolere etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalarına yer verilen analizde, Tel Aviv sokaklarındaki seçim afişlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da "düşman" olarak gösterildiği hatırlatıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur’un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı

"SAVAŞ, SEÇİM KAMPANYASININ BAŞKA ARAÇLARLA DEVAMIDIR"

Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatabilmek adına riskli adımlar attığına işaret edilen yazıda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yaklaşan seçimlerde iktidarını korumak için Netanyahu, 'İsrail’in düşmanlarını yeneceğine dair boş vaatlere' güveniyor. Bunlara, Suriye’de henüz düşman haline getirdiği kişiler de dahil."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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