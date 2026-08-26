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Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

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Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Fotoğraf Başlığı Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

Denizli’de özel hastanede sezaryen doğum sonrası yaşanan ihmal iddialarının ardından hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Doğan’ın oğlu Kuzey’i kucağından indirmediği cenazede, bebek için alınan kundağın mezar taşına sarılması yürekleri burktu.

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Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası yaşanan ihmal iddiaları sonrasında hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen anne ve bebeğinin cansız bedenleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

İlk olarak evinin önüne götürülerek helallik alınan anne ve bebeğin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Helallik alındığı sırada acılı baba Mehmet Doğan, ilk çocuğu olan oğlu Kuzey'i kucağından bir an olsun bırakmadı.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
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Bebeği ölü doğdu, anne hayatını kaybetti! “Doktor değil, bir katil”

GÜNEY BEBEĞİN TABUTUNU KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle Develi Mahallesi Futbol Sahası'nda kılınan cenaze namazının ardından Gamze Doğan ve bebeğinin cenazeleri mahalle mezarlığına götürüldü. Anne ve bebeği dualar ve gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

Mezarlığa cenazelerin getirilişi sırasında Mehmet Doğan, Güney adını vermeye hazırlandığı evladını tabutunu kucağına alarak kabrin başına getirdi.

HAYALLERLE ALINAN KUNDAK MEZAR TAŞINA SARILDI

Cenaze töreninde en yürek burkan detay ise hayatını kaybeden bebek için farklı hayallerle alınan doğum kundağının, minik bebeğin mezar taşına sarılması oldu.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

NE OLMUŞTU?

Denizli’de ikinci çocuğuna hamile olan Gamze Doğan ve bebeği, doğum için gittikleri özel hastanede yaşanan ihmal iddialarının ardından hayatını kaybetti. Ailenin iddiasına göre, sağlıklı olduğu belirtilen anne ve bebeğin sezaryen sonrası durumları hızla kötüleşti. Bebeğin doğumu sırasında doktorların aileye çelişkili bilgiler verdiği, bebeğin ölü doğduğu ve sonrasında Gamze Doğan’ın şiddetli kanama ile solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürüldü.
Durumu ağırlaşan Doğan, özel hastanenin imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun kan takviyesi ve diyaliz tedavisi uygulanan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Başlık ResmiBir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi

Eşini ve bebeğini kaybeden Mehmet Doğan ise ilk müdahalenin yapıldığı hastane, doktorlar ve ihmali bulunduğunu düşündüğü personel hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu. Aile, olayın aydınlatılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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