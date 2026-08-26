Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi
Fotoğraf Başlığı TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Payco ve Junomoney’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinlerini iptal etti. İki şirkete ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda
EKONOMİ

Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda

2 ÖDEME HİZMETİNİN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi
Başlık ResmiTCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı!
TFF SICAK BAKIYOR
TFF SICAK BAKIYOR
Yabancı krizine Türkiye Kupası çözümü
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
200 yıllık hazine! Hilal ve at nalı formunda...
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
Gram altında tren kaçtı mı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te!
Kaydet
Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda
Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda
Kaydet
Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Bir babanın taşıdığı en acı yük! Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.