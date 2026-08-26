Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Payco ve Junomoney’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinlerini iptal etti. İki şirkete ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 ÖDEME HİZMETİNİN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası