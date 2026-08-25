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MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı

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MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı
Fotoğraf Başlığı MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı

"MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak" gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na katılan öğretmen adayları için sonuç takviminde sona gelindi. ÖSYM, 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanacağı günü sınav takviminde duyururken adaylar sonuçların erişime açılacağı saat ile sorgulama ekranını takip ediyor.

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26 Temmuz'da uygulanan 2026 MEB-AGS'nin ardından değerlendirme süreci tamamlanma aşamasına geldi. 391 bin 906 adayın başvurduğu sınavın sonuçları ÖSYM üzerinden ilan edilecek. AGS ve ÖABT puanlarını öğrenmek isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç sistemine giriş yapması gerekecek.

MEB AGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak ancak ÖSYM sonuçların hangi saatte erişime açılacağını duyurmadı. ÖSYM, sonuçları her sınavda aynı saatte yayımlamıyor. Sonuç ekranı kurumun duyurusuyla birlikte erişime açılacağından adayların 26 Ağustos'ta ÖSYM duyurularının takip etmesi gerekiyor.

MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiMEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı

2026 ÖSYM AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB-AGS sonuçları açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgesine erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor.

ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak ve sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

ÖSYM AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiMEB AGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM AGS sonuç sorgulama ekranı

AGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

2026 AGS ve ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u sınavın yapıldığı 26 Temmuz'da ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava katılan adaylara soruların tamamını AİS üzerinden inceleme imkanı da verilmişti. Erişim hakkı 26 Temmuz saat 20.40'ta başladı ve 5 Ağustos saat 23.59'da sona erdi. Yüzde 10'luk Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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