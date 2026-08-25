Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlere ilişkin yalanlama geldi. Güvenlik kaynakları yaptığı açıklamada "İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Güvenlik kaynakları, sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü
Başlık Resmi'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

TRT Haber'in aktardığına göre; güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.

ÖNERİLEN HABERLER
Üsküdar Belediyesi
GÜNDEM

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi

ÖCALAN DA İDDİALARI REDDETTİ: BANA KARŞI KOMPLO

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı.

'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü
Başlık Resmi'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"HAYAL MAHSULÜ!"
'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
3 KULÜPTEN VETO
3 KULÜPTEN VETO
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
306 kişi hastanelik oldu! Avrupa'da alarm verildi
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Deprem, kaza, göçük... Bakanlık acil müdahale kurallarını yeniledi! BEFAST ve Crush Sendromu detayı
Bakanlık acil müdahale kurallarını yeniledi!
Kaydet
İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
Kaydet
Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!
Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.