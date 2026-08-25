İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlere ilişkin yalanlama geldi. Güvenlik kaynakları yaptığı açıklamada "İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kaynakları, sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

TRT Haber'in aktardığına göre; güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.

ÖCALAN DA İDDİALARI REDDETTİ: BANA KARŞI KOMPLO

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı.

'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama: Hayal mahsulü

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

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