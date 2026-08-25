Yunan basını Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk ordusunun üstün gücü ve Türkiye’nin "Mavi Vatan" doktrinindeki tavizsiz tutumu karşısında Atina'yı bekleyen muhtemel kriz senaryolarını manşetine taşıdı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından To Vima'da Marinos Gkasiamis imzasıyla yayımlanan analizde, Doğu Akdeniz ve Ege’deki jeopolitik dengeler değerlendirildi.

Gazete, Türkiye’nin adımları karşısında Atina’da büyük bir endişe yaşandığını ve "tek bir kıvılcımın bile iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceğini" iddia eden 3 farklı savaş senaryosunun askeri enstitülerce analiz edildiğini aktardı.

Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tavizsiz tutumu karşısında panikleyen Atina yönetiminin, bölgesel krizleri ve caydırıcılık eksikliğini örtmek amacıyla fırkateyn ve F-16 söylemlerine sığındığı ileri sürüldü.

Miçotakis yönetiminde Türkiye korkusu! Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı

YUNAN BASINI: "TEK BİR KIVILCIM ÇATIŞMAYI ALEVLENDİREBİLİR"

To Vima gazetesinde Marinos Gkasiamis imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye’nin Ege’deki "Ulusal Deniz Parkları" kararına ve Doğu Akdeniz'deki kablo döşeme projelerine yönelik kararlı müdahalelerine dikkat çekildi. Yunan basını, sahadaki sıkışmışlığı ve Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel krizleri şu ifadelerle ileri sürdü:

"Savunma enstitüleri ve askeri kaynakların analizleri, askeri bir çatışmanın istenmeyen bir durum olmakla birlikte yine de dikkate alınması gereken bir senaryo olduğu konusunda hemfikir. Analistler, üç farklı senaryo üzerinden tek bir kıvılcımın nasıl silahlı bir çatışmayı tetikleyebileceğini ortaya koyuyor. İlk senaryo, bir Yunan araştırma veya kablo gemisinin hareketine Ankara’nın 'Mavi Vatan' doktrinini uygulayarak savaş gemileriyle müdahale etmesidir. Türkiye’nin amacı toprak ele geçirmek değil, Yunanistan’ı Ege Denizi’nin ortak yönetimi konusunda müzakerelere zorlamaktır. İkinci senaryoda gerginlik 72 saat içinde yatıştırılamazsa Evros’tan Kastellorizo’ya kadar genişleyen ve amfibi operasyonları içeren topyekûn bir savaşa dönüşebilir. Üçüncü senaryo ise Kıbrıs’taki bir krizin Atina’yı savaşa çekmesini öngörüyor."

Miçotakis yönetiminde Türkiye korkusu! Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı

YERAPETRİTİS VE MİÇOTAKİS'TEN TEK KONULU DİPLOMASİ VURGUSU

Gelişmeler üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos yerapetritis, Open TV’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sahadaki ezici gücüne karşı kamuoyunu teskin etmeye çalıştı. yerapetritis, "Gerekirse fırkateynleri ve F-16'ları nereye icap ederse göndereceğimizi gösterdik, yine göndeririz" iddiasında bulunurken, Türkiye ile iletişim kanallarını koparmaya cesaret edemediklerini de itiraf etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye’nin kendi eylemlerine verdiği sert tepkilerden çekindiklerini saklayamayarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ile MEE sınırlandırılması dışında Ankara ile hiçbir konuyu müzakere etmeyeceklerini savundu.

BULGARİSTAN İÇİN PERDE ARKASI HAVA SAVUNMA HAZIRLIĞI

Öte yandan haberde, İran’ın Bulgaristan’a yönelik tehditlerinin ardından Atina’nın Komşu ülkeye hava koruması sağlamak için alarma geçtiği öne sürüldü. Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, Bulgaristan’ın talebi doğrultusunda Patriot füze savunma sistemlerini Dedeağaç (Aleksandrupoli) ve Kuzey Yunanistan hattına kaydırarak, F-16'lar eşliğinde Bulgar hava sahasını korumaya hazırlandığı aktarıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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