Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Sahte daire ilanıyla vatandaşı dolandıran çete çökertildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli, İstanbul, Sinop ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kaydet
a- | +A

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleriyle koordineli olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
Yıllardır deprem üretmeyen fayda büyük değişim
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
500 İLÇEDEN KALABALIK
500 İLÇEDEN KALABALIK
Huzurevinde yer yok, yaşlı nüfus tarihi zirvede!
'KARA DUL' MODELİ!
'KARA DUL' MODELİ!
Kuytul’un hedefi “iç karışıklık” çıkarmakmış
KURYE GİBİ BAKAN!
KURYE GİBİ BAKAN!
Soruşturma derinleşiyor, yeni ağlar ortaya çıkıyor
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
102 diplomatın haysiyetli çıkışı…
"BIRAKIN GİDEYİM"
Sarr'dan Palace’a Galatasaray resti
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
Altın durdu, yeni senaryo geldi
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
Tur gelirse para yağacak
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
İsrail öfkeyle saldırıyor, biz sabırla bekliyoruz!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
Birçok noktada görüldü, ekipler alarma geçti
ÇETE KATLİAM YAPTI!
ÇETE KATLİAM YAPTI!
Ülkenin başkenti kan gölüne döndü, onlarca ölü var
TEKSTİLDE DEV DESTEK
TEKSTİLDE DEV DESTEK
Yüz binlerce istihdam güvence altında
MENAJERİ DOĞRULADI!
MENAJERİ DOĞRULADI!
Juventus’un yıldızı Beşiktaş yolunda
MÜFETTİŞLER ACIMADI
MÜFETTİŞLER ACIMADI
En çok ihbar araçta telefonla konuşanlara
CANLI YAYINDA DUYURDU
CANLI YAYINDA DUYURDU
İran, Netanyahu'nun oğlunu mu nedef aldı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı!
Kaydet
DinamikPay'a bahis ve kara para soruşturması! Gözaltılar var
DinamikPay'a soruşturma! Gözaltılar var
Kaydet
Alman istihbaratı Gamescom'da oyuncu avına çıktı!
Putin'e karşı "siber oyuncu ordusu" kuruluyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.