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Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor

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Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor

Halit Ergenç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü farklı bir işle de gündeme geldi. “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolüyle tanınan Ergenç’in, yakın arkadaşıyla birlikte özel üretim hoparlörler tasarlayıp ürettiği ortaya çıktı.

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Oyuncu Halit Ergenç YouTube’daki bir kanala konuk oldu. Ergenç, yakın arkadaşı Said Şahin’le birlikte yaklaşık 15 yıldır premium ses sistemleri ve hoparlör üzerinde çalıştıklarını anlattı.

İkilinin kurduğu Once Custom Sound, seri üretim yerine el işçiliği ve kişiye özel tasarım anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki atölyelerde hazırlanan hoparlörler, yalnızca ses kalitesiyle değil, tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Ürünler, kullanılacak mekana ve müşterilerin taleplerine göre özel olarak hazırlanıyor.

Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
Başlık ResmiHalit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
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ÜRÜNLERİ HOLLYWOOD SETLERİNE KADAR ULAŞTI

Ergenç’in girişiminin en dikkat çekici detaylarından biri ise ürünlerin Hollywood’a uzanan hikayesi oldu. Once Custom Sound tarafından hazırlanan hoparlörlerin, Warner Bros. imzalı “Tom ve Jerry” filminin Londra’daki çekimlerinde kullanıldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, ürünlerin zarar görmemesi ve kurulumun doğru şekilde yapılması için sete bizzat gittiğini de anlattı. Ergenç, sette kendisini esprili bir şekilde “ürün mümessili” olarak tanıttığını ifade etti.

Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
Başlık ResmiHalit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor

FİYATLARI 45 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Özel üretim hoparlörlerin fiyatları da dikkat çekiyor. Ürünlerin fiyatlarının bin 500 Euro’dan başladığı, üst segment modellerde ise 45 bin Euro’ya kadar yükseldiği belirtiliyor.

Fiyatların yüksek olmasında el işçiliği, kullanılan özel malzemeler ve kişiye özel tasarım seçenekleri etkili oluyor. Bazı modellerde otomotiv sektörünün lüks segmentinde kullanılan boya ve kaplama tekniklerinden yararlanılırken, Rolls-Royce araçlarda kullanılanlara benzer özel boya seçeneklerinin de tercih edildiği vurgulanıyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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