ÖZEL │ Fenerbahçe'nin genç yıldızı için olay sözler! "1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"

Fenerbahçe’nin sezon başında Karşıyaka’dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncuyu A Takım seviyesine çıkaran Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Basatemür, Yeşilyurt’un 1-2 yıl içinde Türkiye’de adından söz ettirecek seviyeye ulaşacağını belirterek, “Kendine ait bir tarzı var ama biraz sabretmemiz gerekecek” dedi.

Geçen sezon Karşıyaka formasıyla 23 maça çıkan Adem Yeşilyurt, kaydettiği 2 gol ve 2 asistin yanı sıra oynadığı futbolla da göz doldurdu. O dönemde yurt içi ve yurt dışından birçok talibi olan Yeşilyurt, bu sezon başında Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 19 yaşındaki genç oyuncuyu Karşıyaka’da A Takım seviyesine çıkaran tecrübeli teknik adam Burhanettin Basatemür, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Basetemür, öğrencisinin Fenerbahçe’deki serüveniyle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür

“FARKLI VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VARDI”

Genç futbolcunun Karşıyaka A Takımı’na çıkış sürecini anlatan Burhanettin Basatemür, “Adem Yeşilyurt, geçen yıl sezon başında altyapıdan yükselen 12 oyuncuyla beraber takımımıza dahil olmuştu. O zamanlar takıma yeni gelmiştik. Çok sayıda oyuncu vardı ve bu oyuncuların içinde elediğimiz isimler de oldu. Adem, yeteneğiyle hemen dikkat çekti. Fiziksel olarak biraz zayıftı ama yetenek olarak farklı ve önemli özellikleri vardı. O yüzden Adem’i takımda tutmaya karar vermiştik. Hem topla hem de topsuz oyunda baskı yapan, top rakibe geçtiğinde etkili baskılar yapabilen farklı bir özelliği vardı. Çok tempolu ve çok çalışkan bir oyuncuydu. Adem’in en iyi oynayabileceği, en rahat ettiği pozisyon sağ kanattı. Sağ kanatta oynayabilen ama sol ayaklı bir oyuncuydu. Adem’e geçen sezonun başından itibaren hazırlık ve lig maçlarında az da olsa süreler verdik. Onu yakından takip ediyorduk ancak fiziksel gelişimini de tamamlaması gerekiyordu. Biz de kulüp olarak ona hem bu konuda hem de beslenme anlamında destek olmaya çalışıyorduk. Oyuncunun kazanması gereken fiziksel özellikler vardı. Öncelikle bu süreçleri doğru bir şekilde yürütmeye çalıştık.” diye konuştu.

“FIRSATLARI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ”

Adem Yeşilyurt’un forma şansı bulduğu ve Fenerbahçe’nin ilgisinin başladığı döneme vurgu yapan Basatemür, “O süreçte artık Adem’i oynatmaya karar vermiştik. Başka oyuncular da vardı ama biz Adem’i tercih ettik. Fırsat bulduğunda Adem’i oynatmayı zaten düşünüyorduk. Adem, bu fırsatları çok iyi değerlendirdi ve oynadığı süre içinde çok iyi işlere imza attı. Bu performans oyuncumuz için aslında normal bir durumdu çünkü sezon başından beri antrenmanlarda neler yapabileceğini gösteriyordu. Geçen sezon ligin 10.haftasından sonra daha fazla süreler almaya başladı ve ilk oynadığı haftalarda aldığı süreyi çok iyi değerlendirdi. Bu süre içinde takımların dikkatini çekmeyi başardı. İlk olarak beni Fenerbahçe aradı ve oyuncuyla ilgili bilgi almak istediklerini söylediler. Daha sonra onlara oyuncumuzun maç görüntülerini de gönderdik ve transfer süreci bu şekilde başladı.” dedi.

Adem Yeşilyurt

“DOĞRU İSMİ BULDUKLARINI SÖYLEDİM”

52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Yeşilyurt’un Fenerbahçe’ye transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

Fenerbahçeli yetkililere, Adem ile ilgili kesinlikle doğru tespitler yaptıklarını söyledim. Çok iyi bir oyuncuyu bulduklarını ve gelecekte de adından söz ettirebileceğini belirttim. Adem, fiziksel görüntü olarak eksik gözüküyordu ama gücünde herhangi bir eksikliği yoktu. O, mesela en çok top kazanan oyunculardan biriydi. Transferin olabileceğini ve doğru ismi bulduklarını belirttim. Görüntüleri gönderdik ve kulüp olarak Adem’i almalarını özellikle tavsiye ettik. Adem’i bu süreçte izlemeye devam ettiler ve almaya karar verdiler.

“HULL CİTY’E ALMAYI DÜŞÜNDÜLER”

19 yaşındaki yıldız adayının transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’un da ilgisinin olduğunu belirten Burhanettin Basatemür, “Adem’i önce Maribor’a alıp daha sonra Hull City’ye göndermeyi düşünenler de oldu. Aslında bu süreç de uzun sürdü. O da olabilirdi ama kendisi yurtdışını, yabancı bir yeri tercih etmedi. 2007 doğumlu bir oyuncuydu ve burada kalmayı daha doğru buldu. Ailesiyle beraber kendisi bu yönde karar verdi. O yüzden yurtdışı ihtimalini değerlendirmedik.” ifadelerini kullandı.

Adem Yeşilyurt

“3 AYDA MİLLİ TAKIM VE FENERBAHÇE SEVİYESİ”

Öğrencisinin kısa sürede ulaştığı seviyeye değinen Basatemür, “Adem’in yaşadığı bu başarılar üç ay içinde oldu. A takıma çıkmadan önce kulübündeki U19 seviyesinde bile fazla oynamamış bir oyuncuydu. Üç ay sonra hem U19 Milli Takımı’na seçildi hem de Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşti. Onun gerçekten çok sevindirici ve güzel bir hikayesi var. Yani kimse onu bilmezken hatta fazla forma şansı bulamıyorken üç ay içinde profesyonel takımda oynayıp milli takım ve Fenerbahçe süreçlerini yaşadı. Gerçekten çok başka duygular.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL │ Fenerbahçenin genç yıldızı için olay sözler! 1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak

“GİDER GİTMEZ DİKKAT ÇEKTİ”

Oyuncusuna bu süreçlerde nasihatlerde bulunduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

“Adem’e burada oynarken ve Fenerbahçe’ye giderken kesinlikle her zaman cesaretli ve özgüvenli olmasını söyledim. Çünkü gerekli yeteneğe ve potansiyele sahip bir oyuncuydu. Nereye giderse gitsin bu yeteneklerini gösterdiğinde mutlaka dikkat çekecekti. Özgüvenli ve cesaretli oynaması çok önemliydi. O yüzden hiçbir şeyi gözünde büyütmemesini, cesur oynamasını ve burada oynadığı futbolun aynısını orada da sergilemesini söyledim. Çünkü psikolojik olarak rahat olursa o baskının altında ezilmeden oradaki sürecin üstesinden gelebilirdi. Zaten gider gitmez kulübün, teknik heyetin ve oyuncuların dikkatini çeken isim oldu. Adem’in şu anki tek şanssızlığı, geniş bir kadronun olduğu döneme denk gelmesi.”

ÖZEL │ Fenerbahçenin genç yıldızı için olay sözler! 1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak

“YETENEĞİNİ GÖRDÜLER”

Adem’in Fenerbahçe’deki günlerine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, şunları söyledi:

Adem, Fenerbahçe’ye gittiği ilk günden beri İsmail Hoca ve ekibi tarafından beğenildi. Ayrıca oyunundan ve cesaretinden memnun kalmışlar. Teknik heyet ve oyuncular da Adem’i beğendiler. Adem’in fiziksel durumu zayıf göründüğü için insanlar aldanabilir ama kuvvet olarak zayıf değil. Herkes Adem’i beğendi ama kadro anlamında en sıkıntılı döneme denk geldi. Kadro her gün azaltılıyor. Adem’e gereken önemi verdiler ve yeteneğini de gördüler. O açıdan bir sorun yok ama kadronun geniş olması Adem açısından bir şanssızlık oldu.

ÖZEL │ Fenerbahçenin genç yıldızı için olay sözler! 1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak

“ÖZGÜVENLİ VE CESUR BİR FUTBOLCU”

Genç kanat oyuncusunun teknik özelliklerinden ve oyun tarzından bahseden Basatemür, “Adem; özgüvenli, ne oynadığını bilen ve kendisinin farkında olan bir oyuncu. Onda bu cesaret var. Ayrıca tamamen kendine ait bir stili ve özelliği var. Birçok oyuncu sadece kendisine top geldiğinde oynar, iyi işler yapar ve yeteneklerini gösterir ama Adem; top rakibe geçtiğinde de çok etkili oynayabilen, top kazanabilen ve rakip savunmaya iyi baskılar yapabilen bir oyuncudur. Bu gerçekten ayrı bir özelliktir. Onu farklı kılacak ve daha üst seviyelere taşıyacak özellikler de bunlar. Bu özelliği fark edildiğinde zaten dikkat çekici bir şekilde kendini belli ediyor.” diye konuştu.

ÖZEL │ Fenerbahçenin genç yıldızı için olay sözler! 1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak

“1-2 YIL İÇİNDE ÖN PLANA ÇIKAR”

19 yaşındaki futbolcunun bir gün dikkat çeken bir seviyeye ulaşacağının altını çizen teknik adam, “Adem’in en üst seviyelerde oynayacağını hem burada hem de transfer olduğunda hep söylüyordum. Onda yetenek, güç, cesaret, kapasite ve özgüven var. Belki bu yıl diğer liglerde yer alan ama doğru bir kulübe kiralık olarak giderse bence onun gelişimi için daha da iyi olacak. Sürecin nasıl işleyeceğine bakacaklar. Allah sakatlık vermezse en üst seviyelerde de izleyeceğimizi düşünüyorum. Top ve pas tekniği ile baskıları çok iyi. Adem, gerçekten oyunu iki yönlü olarak da çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Kendine ait bir tarzı var ama biraz sabretmemiz gerekecek. Adem, 1-2 yıl içinde Türkiye’de ön plana çıkan bir oyuncu olacak.” şeklinde konuştu.

ÖZEL │ Fenerbahçenin genç yıldızı için olay sözler! 1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak

“AVRUPA’DA OYNAMASI İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN”

Genç oyuncunun Fenerbahçe’de bu sezonki şansına değinen Basatemür, sözlerini şöyle tamamladı:

İsmail Hoca, öğrendiğim kadarıyla Adem’in kiralık gitmemesini ve takımda kalmasını istiyor. Şu an zaten hala birlikte devam ediyorlar. Çünkü Adem’den memnunlar ve beklentileri var. Adem’in ileride Avrupa’da da oynaması için her şey mümkün. Lig ve takım olarak futbolun en üst seviyesi neresiyse Adem oraları da görebilir. Gerçekten değişik özellikleri var. Çalışmasını aksatmadan bu süreçleri en doğru bir şekilde atlatacaktır. Fenerbahçe’de oynamaya başladıktan sonra zaten durma şansı yok. Ama bu süreç ne zaman gerçekleşecek onu bekleyeceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası