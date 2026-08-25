Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı: Beyaz Saray portföyün nasıl yönetildiğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna açıklanan mali beyanına göre, Haziran ayında Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’ten 50 bin dolara kadar hisse satın aldığı ortaya çıktı.

Kamuoyuna açıklanan finansal bildirimlere göre ABD Başkanı Donald Trump, 23 Haziran tarihinde Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinden 15 bin 001 ile 50 bin dolar aralığında hisse alımı gerçekleştirdi.

SpaceX, 12 Haziran’da gerçekleşen halka arzında (IPO) 1,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak ABD tarihinin en büyük halka arz rekorunu kırmıştı.

ABD ordusu ve NASA ile milyarlarca dolarlık sözleşmeleri bulunan ve federal kurumlardan düzenli izinler alan dev bir devlet yüklenicisi konumunda yer alıyor. Trump yönetimi yakın zamanda ticari uzay fırlatışlarının sayısını artırmaya yönelik adımlar atılacağını açıklarken, SpaceX sektörün baskın aktörü olmaya devam ediyor.

Hisse alımı, Trump’ın Haziran ayında bağımsız portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilen 1.000'den fazla hisse senedi alım-satım işleminin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Federal finansal açıklama kuralları varlık değerlerini kesin rakamlar yerine belirli aralıklarla (15.001$- 50.000$ gibi) sunduğu için, yatırılan net tutar tam olarak belirtilmedi.

Söz konusu alımın, başkanın Haziran ayı boyunca yaptığı 1.000’den fazla hisse senedi işleminin bir parçası olduğu görüldü.

BEYAZ SARAY: "PORTFÖY BAĞIMSIZ KURUMLARCA YÖNETİLİYOR"

Başkanlık makamı ile dev bir devlet yüklenicisi arasındaki finansal ilişkiye dair değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, portföyün bağımsız yönetildiğini öne sürdü:

Başkanın portföyü üçüncü taraf finans kurumları tarafından bağımsız olarak yönetilmekte ve Schwab 1000 gibi tanınmış endeksleri takip etmektedir. Ne Başkan Trump ne de ailesinin herhangi bir üyesi, portföyün nasıl yatırılacağı veya yatırımların ne zaman alınıp satılacağı konusunda yönlendirme, etki veya görüş bildirme yetkisine sahip değildir.

KABİNE ÜYESİ LOEFFLER DA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Açıklanan raporda, Trump kabinesinde Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) Başkanı olarak görev yapan Kelly Loeffler’ın da SpaceX halka arzından milyonlarca dolar kazanç elde ettiği kaydedildi.

Loeffler’ın ilk olarak Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ye yatırım yaptığı, xAI’nin SpaceX ile birleşmesi ve kendisinin SBA başkanlığına aday gösterilmesinin ardından yatırımlarını artırdığı aktarıldı.

ABD ordusunun ana yüklenicilerinden biri konumunda bulunan SpaceX, ticari uzay fırlatmaları sektöründe pazara hakim durumda bulunuyor. Trump'ın geçtiğimiz günlerde ekibine ABD'deki ticari uzay fırlatışlarının sayısını önemli ölçüde artırma talimatı vermesi, şirket ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin odağındaki yerini koruyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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