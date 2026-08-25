Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı: Beyaz Saray portföyün nasıl yönetildiğini açıkladı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı: Beyaz Saray portföyün nasıl yönetildiğini açıkladı!
Fotoğraf Başlığı Trumpın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı: Beyaz Saray portföyün nasıl yönetildiğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna açıklanan mali beyanına göre, Haziran ayında Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’ten 50 bin dolara kadar hisse satın aldığı ortaya çıktı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kamuoyuna açıklanan finansal bildirimlere göre ABD Başkanı Donald Trump, 23 Haziran tarihinde Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinden 15 bin 001 ile 50 bin dolar aralığında hisse alımı gerçekleştirdi.

SpaceX, 12 Haziran’da gerçekleşen halka arzında (IPO) 1,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak ABD tarihinin en büyük halka arz rekorunu kırmıştı.

ABD ordusu ve NASA ile milyarlarca dolarlık sözleşmeleri bulunan ve federal kurumlardan düzenli izinler alan dev bir devlet yüklenicisi konumunda yer alıyor. Trump yönetimi yakın zamanda ticari uzay fırlatışlarının sayısını artırmaya yönelik adımlar atılacağını açıklarken, SpaceX sektörün baskın aktörü olmaya devam ediyor.

Hisse alımı, Trump’ın Haziran ayında bağımsız portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilen 1.000'den fazla hisse senedi alım-satım işleminin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Federal finansal açıklama kuralları varlık değerlerini kesin rakamlar yerine belirli aralıklarla (15.001$- 50.000$ gibi) sunduğu için, yatırılan net tutar tam olarak belirtilmedi.

Söz konusu alımın, başkanın Haziran ayı boyunca yaptığı 1.000’den fazla hisse senedi işleminin bir parçası olduğu görüldü.
Başlık ResmiSöz konusu alımın, başkanın Haziran ayı boyunca yaptığı 1.000’den fazla hisse senedi işleminin bir parçası olduğu görüldü.

BEYAZ SARAY: "PORTFÖY BAĞIMSIZ KURUMLARCA YÖNETİLİYOR"

Başkanlık makamı ile dev bir devlet yüklenicisi arasındaki finansal ilişkiye dair değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, portföyün bağımsız yönetildiğini öne sürdü:

Başkanın portföyü üçüncü taraf finans kurumları tarafından bağımsız olarak yönetilmekte ve Schwab 1000 gibi tanınmış endeksleri takip etmektedir. Ne Başkan Trump ne de ailesinin herhangi bir üyesi, portföyün nasıl yatırılacağı veya yatırımların ne zaman alınıp satılacağı konusunda yönlendirme, etki veya görüş bildirme yetkisine sahip değildir.

KABİNE ÜYESİ LOEFFLER DA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Açıklanan raporda, Trump kabinesinde Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) Başkanı olarak görev yapan Kelly Loeffler’ın da SpaceX halka arzından milyonlarca dolar kazanç elde ettiği kaydedildi.

Loeffler’ın ilk olarak Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ye yatırım yaptığı, xAI’nin SpaceX ile birleşmesi ve kendisinin SBA başkanlığına aday gösterilmesinin ardından yatırımlarını artırdığı aktarıldı.

ABD ordusunun ana yüklenicilerinden biri konumunda bulunan SpaceX, ticari uzay fırlatmaları sektöründe pazara hakim durumda bulunuyor. Trump'ın geçtiğimiz günlerde ekibine ABD'deki ticari uzay fırlatışlarının sayısını önemli ölçüde artırma talimatı vermesi, şirket ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin odağındaki yerini koruyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
Yıllardır deprem üretmeyen fayda büyük değişim
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
500 İLÇEDEN KALABALIK
500 İLÇEDEN KALABALIK
Huzurevinde yer yok, yaşlı nüfus tarihi zirvede!
'KARA DUL' MODELİ!
'KARA DUL' MODELİ!
Kuytul’un hedefi “iç karışıklık” çıkarmakmış
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
KURYE GİBİ BAKAN!
KURYE GİBİ BAKAN!
Soruşturma derinleşiyor, yeni ağlar ortaya çıkıyor
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
102 diplomatın haysiyetli çıkışı…
"BIRAKIN GİDEYİM"
Sarr'dan Palace’a Galatasaray resti
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
Altın durdu, yeni senaryo geldi
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
Tur gelirse para yağacak
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
İsrail öfkeyle saldırıyor, biz sabırla bekliyoruz!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
Birçok noktada görüldü, ekipler alarma geçti
ÇETE KATLİAM YAPTI!
ÇETE KATLİAM YAPTI!
Ülkenin başkenti kan gölüne döndü, onlarca ölü var
TEKSTİLDE DEV DESTEK
TEKSTİLDE DEV DESTEK
Yüz binlerce istihdam güvence altında
MENAJERİ DOĞRULADI!
MENAJERİ DOĞRULADI!
Juventus’un yıldızı Beşiktaş yolunda
MÜFETTİŞLER ACIMADI
MÜFETTİŞLER ACIMADI
En çok ihbar araçta telefonla konuşanlara
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı!
Kaydet
DinamikPay'a bahis ve kara para soruşturması! Gözaltılar var
DinamikPay'a soruşturma! Gözaltılar var
Kaydet
Alman istihbaratı Gamescom'da oyuncu avına çıktı!
Putin'e karşı "siber oyuncu ordusu" kuruluyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.