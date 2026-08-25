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Yaşam

Tarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında

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Hatay’da kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında olan Hanuf Domrul, seferberlik yıllarından Türkiye-Suriye sınırının çizilmesine kadar pek çok tarihi olaya tanıklık etti. Torunlarının torununu gören Domrul, bugün kızı ile birlikte yaşıyor. 171 kişilik aileye sahip Domrul’a bakan kızı “Annem alzaymır hastası ama sağlık durumu çok şükür çok iyi. Annem benim evimin bereketi. Rabbim başımızdan eksik etmesin” dedi.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 1926 doğumlu, 100 yaşındaki Hanuf Domrul, geçmişini bugün zorla hatırlasa da çok önemli olaylara tanıklık etti. Seferberlik yıllarından Türkiye-Suriye sınırının çizilmesine, o günden bugüne pek çok tarihi döneme canlı tanıklık eden Domrul’un 3 kızı ve 4 erkek çocuğu var. Torununun torununu 5 kuşak gören Domrul, 171 kişilik ailesi ile hayat sürüyor.

Tarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında
Başlık ResmiTarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında

“RESMİ OLMAYAN KAYITLARA GÖRE 111 YAŞINDA”

100 yaşındaki Hanuf Domrul’un kızı Fatma Dumrul Sağır, annesini şöyle anlattı:

Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk’ün dönemini görmüş. Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip.

Tarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında
Başlık ResmiTarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında

“ANNEM EVİMİN BEREKETİ”

Annesinin alzaymır hastası olduğunu belirten Sağır “Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur” dedi.

Tarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında
Başlık ResmiTarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında

SEVGİYLE BAKIYOR

Doğduğu günden bu yana annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve bakımını sevgiyle üstlenen Fatma Dumrul Sağır, annesinin sevgisini kazandı. Hanuf Domrul ise, "Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun" diyerek kızına dua etti.

Tarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında
Başlık ResmiTarihe tanıklık eden Hanuf Teyze! Torununun torununu gördü! Kimliğe göre 100, resmi olmayan kayıtlara göre 111 yaşında
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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